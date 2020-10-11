Украинский певец Макс Барских, который активно гастролирует в России, продюсирует певицу Мишу Романову. Однако с экс-солисткой группы "ВИАгра" артиста связывает не только музыка. Он стал крестным отцом 2-летнего сына подопечной.

Два года назад Наталья Могилинец, известная в шоу-бизнесе как Миша Романова, родила первенца – сына Мартина. Имя отца мальчика она до сих пор держит в тайне, однако признается, что мужчина не помогает с воспитанием сына и не общается с ним. В интервью для "Светской жизни" артистка призналась, что уже окрестила малыша, а крестным отцом выбрала своего продюсера Макса Барских.

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Певица подчеркнула, что Макс Барских помогает ей с воспитанием сына. На второй день рождения, которое Мартин отметил летом, он подарил ему большую белую машину, в которую мальчик пока боится садиться.

Макс очень заботливый и хороший крестный отец, который всегда волнуется о своем крестнике,

– рассказала Миша Романова.

Учитывая то, что музыканты знакомы уже более 15 лет и дружили до бешеной популярности, певица не рассматривала на роль крестного никого, кроме Макса Барских. Он поделился, что был рад породниться с коллегой.

"Это особое событие в моей жизни и все произошло само собой, не было никаких других вариантов. Купил красивый золотой крестик своему крестнику", – признался Макс Барских.

Напомним, что свою беременность Миша Романова скрывала от публики и прессы. С отцом мальчика она разошлась еще до появления Мартина на свет. Сейчас мужчина вообще отказался от общения с сыном, поэтому певица самостоятельно исполняет роли и матери, и отца.

Макс Барских стал крестным отцом сына Миши Романовой: видео