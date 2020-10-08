Маколей Калкін розсмішив маскою у стилі "Сам удома": фото, яке довело до сліз мережу
Голлівудський актор Маколей Калкін вирішив вкотре наголосити, що у час пандемії коронавірусу носити захисні маски – це просто необхідність. Та до її вибору можна підійти дуже креативно.
В інстаграмі актор продемонстрував свою карантинну маску, яка довела до сліз всіх його прихильників. Маколей Калкін позував із зображенням культової сцени у комедії "Сам удома". Фрагмент, коли маленький Кевін випробовує лосьйон після гоління, став одним з улюблених кадрів для мільйонів кіноманів, відтак чимало людей задумались над замовленням такого ж карантинного аксесуара.
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"Просто захищаюсь від COVID-19, одягаючи шкіру, яку з мене зняли в молодості. Не забувайте носити маски, діти", – написав Маколей Калкін.
Як Маколей Калкін жартує з ролі в "Сам удома"
Це не вперше Маколей Калкін жартує зі знакової ролі в кіно. У серпні 2020 року актор присвятив курйозний допис своєму дню народження, згадавши "Сам удома".
Гей, друзі, хочете відчути себе старими? Мені 40. Немає за що. Я вже не дитина, це моя робота, – написав Маколей Калкін.
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Окрім цього, у 2018 році актор знявся у рекламі, відтворивши одні з найвідоміших сцен у комедії "Сам удома". Зазначимо, що стрічка була важливою у кар'єрі Маколея Калкіна та принесла йому не тільки світову славу, але й номінацію на Золотий глобус. Гонорар актора насправді був невеликий: представник Голлівуду отримав всього 100 тисяч доларів, хоч фільм і став найкасовішою комедією 1990-их.
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