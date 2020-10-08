Голливудский актер Маколей Калкин решил в очередной раз подчеркнуть, что во время пандемии коронавируса носить защитную маску – это просто необходимость. Но к ее выбору можно подойти очень креативно.

В инстаграме актер продемонстрировал свою карантинную маску, которая довела до слез всех его поклонников. Маколей Калкин позировал с изображением культовой сцены в комедии "Один дома". Фрагмент, когда маленький Кевин испытывает лосьон после бритья, стал одним из любимых кадров для миллионов киноманов, поэтому немало людей задумались над заказом такого же карантинного аксессуара.

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"Просто защищаюсь от COVID-19, надевая кожу, которую с меня сняли в молодости. Не забывайте носить маски, дети", - написал Маколей Калкин.

Как Маколей Калкин шутит над ролиью в "Один дома"

Это не первый раз Маколей Калкин шутит над знаковой ролью в кино. В августе 2020 года актер посвятил курьезное сообщение своему дню рождения, вспомнив "Один дома".

Эй, друзья, хотите почувствовать себя стариками? Мне 40. Нет за что. Я уже не ребенок, это моя работа, – написал Маколей Калкин.

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Кроме этого, в 2018 году актер снялся в рекламе, воссоздав одни из самых известных сцен в комедии "Один дома". Отметим, что лента была важной в карьере Маколея Калкина и принесла ему не только мировую славу, но и номинацию на Золотой глобус. Гонорар актера на самом деле был невелик: представитель Голливуда получил всего 100 тысяч долларов, хоть фильм и стал самой кассовой комедией 1990-х.

Смотрите рекламу в стиле "один дома": видео