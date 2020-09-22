Популярный ситком "Друзья" уже 26 лет не теряет популярности. А секрет американского сериала прост – зрители никогда не устанут наблюдать за забавными приключениями шестерых друзей. И хотя авторы проекта продумали многие детали, которые до сих пор гарантируют успех ленте, все же было и немало киноляпов.

Сериал "Друзья": коротко о культовом сериале

Пилотные серии "Друзей" впервые вышли на экран 22 сентября 1994 года, сообщает 24 канал. Тогда зрители впервые познакомились с молодыми американцами Рейчел, Фиби, Моникой, Чендлером, Россом и Джои. Этих шестерых персонажей настолько полюбили киноманы, что уже 26 лет эпизоды ситкома охотно просматривают миллионы людей во всем мире, а образам героев подражают и сейчас.

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По сюжету, молодые люди пытаются покорить Нью-Йорк, строя карьеру. В то же время влюбляются, переживают жизненные трудности и болезненные разрывы, шутят, веселятся, поддерживают друг друга и пьют кофе в любимой кофейне. И в сериале все прекрасно: от образов главных героев до актерской игры.

И авторы "Друзей" допустили и немало киноляпов, которые внимательные киноманы сумели увидеть. Журналисты 24 канала подобрали самые яркие из них.

Киноляпы в сериале "Друзья"

По сюжету, Моника Геллер не могла забеременеть. Однако в финальном эпизоде ​​она держит двойняшек, рожденных суррогатной матерью, с округлым животом. Все потому, что актриса Кортни Кокс тогда на самом деле была беременна первенцем.



Киноляпы в сериале "Друзья" / Фото Insider

Ошиблись авторы проекта и в первых эпизодах, указав номер квартиры Моники и Рейчел. Сначала она была под номером 5, но впоследствии – 20. Только после выхода первых серий создатели сериала задумались, что главные герои часто поднимаются по лестнице, а потому квартира не может быть на первом этаже.



Квартира в сериале "Друзья" / Фото Stylist

Кроме этого, главных актеров часто заменяли дублеры. Это можно увидеть только на стоп-кадрах, а для этого надо быть очень внимательным.



Киноляпы в сериале "Друзья" / Фото Stylist



Замена актеров в сериале "Друзья" / Фото Stylist

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Менеджер Джои появилась еще в одной роли в сериале "Друзья". Она была медсестрой на родах бывшей жены Росса – Кэрол.



Актриса имела несколько ролей в сериале / Фото Pinterest

Вид из окна квартиры Моники всегда менялся.



Вид из окна часто меняется / Фото The Things

Росс Геллер на протяжении трех сезонов говорит, что ему 29 лет. Тогда получается, что все его друзья взрослеют, а он – нет.



Росс не стареет в сериале "Друзья" / Фото The Things

Кортни Кокс вышла замуж за Дэвида Аркетта. А чтобы поздравить актрису, к каждой фамилии в титрах дописали "Аркетт".



Поздравление Кортни Кокс со свадьбой / Фото Pinterest

Интересный ляп вышел и со свадебными платьями. Да, Моника появляется в одном эпизоде со своими подругами в белоснежном платье.



Свадебные платья в сериале "Друзья" / Фото Pinterest

Но именно в этом платье выходила замуж другая героиня ситкома. Британка Эмили появилась на свадьбе с Россом именно в этом наряде.



Платье Эмили дважды появляется в сериале "Друзья" / Фото Pinterest

В одном эпизоде Джои загрязняет свою кофту. Однако за секунды его наряд уже сухой и с небольшими пятнами.



Наряд Джои / Фото MovieMistakes

Еще один курьезный киноляп произошел, когда Моника вспоминает свое знакомство с Чендлером. Тогда Росс приезжает на праздники со своим другом из колледжа, а в доме Геллер гостит Рейчел. Однако в первом эпизоде Моника знакомит подругу с Чендлером, будто они никогда не встречались.



Сериал "Друзья": интересные киноляпы / Фото Pinterest

Чендлера считали самым остроумным с "Друзей". Однако с его шуток смеялись все, кроме Рэйчел, Фиби, Моники, Джои и Росса.

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Свадьба Моники и Чендлера состоялась 15 мая 2001 года. По календарю, это было во вторник, а не в субботу.



Сериал "Друзья" / Фото Pinterest