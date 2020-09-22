Популярний ситком "Друзі" вже 26 років не втрачає популярності. А секрет американського серіалу простий – глядачі ніколи не втомляться спостерігати за кумедними пригодами шістьох друзів. І хоч автори проєкту продумали багато деталей, які і досі гарантують успіх стрічці, все ж було і чимало кіноляпів.

Серіал "Друзі": коротко про культовий серіал

Пілотні серії "Друзів" вперше вийшли на екран 22 вересня 1994 року, повідомляє 24 канал. Тоді глядачі вперше познайомились з молодими американцями Рейчел, Фібі, Монікою, Чендлером, Росом та Джої. Ці шестеро персонажів настільки полюбились кіноманам, що от 26 років епізоди ситкому залюбки переглядають мільйони людей у всьому світі, а образи героїв наслідують і зараз.

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За сюжетом, молоді люди намагаються підкорити Нью-Йорк, будуючи кар'єру. А водночас закохуються, переживають життєві труднощі і болісні розриви, жартують, розважаються, підтримують одні одних та п'ють каву в улюбленій кав'ярні. І в серіалі все прекрасно: від образів головних героїв до акторської гри.

Та автори "Друзів" допустили і чимало кіноляпів, які уважні кіномани зуміли побачити. Журналісти 24 каналу підібрали найяскравіші з них.

Кіноляпи в серіалі "Друзі"

За сюжетом, Моніка Геллер не могла завагітніти. Однак у фінальному епізоді вона тримає двійнят, народжених сурогатною мамою, з округлим животом. Все тому, що актриса Кортні Кокс тоді насправді була вагітною первістком.



Кіноляпи у серіалі "Друзі" / Фото Insider

Помилились автори проєкту і в перших епізодах, вказавши номер квартири Моніки І Рейчел. Спершу вона була під номером 5, але згодом – 20. Тільки після виходу перших серій творці серіалу задумались, що головні герої часто піднімаються сходами, а тому квартира не може бути на першому поверсі.



Квартира у серіалі "Друзі" / Фото Stylist

Окрім цього, головних акторів часто заміняли дублери. Це можна побачити тільки на стоп-кадрах, а для цього треба бути дуже уважним.



Кіноляпи у серіалі "Друзі" / Фото Stylist



Заміна акторів у серіалі "Друзі" / Фото Stylist

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Менеджерка Джої постала ще в одній ролі у серіалі "Друзі". Вона була медсестрою на пологах колишньої дружини Роса – Керол.



Актриса мала кілька ролей у серіалі / Фото Pinterest

Вид з вікна квартири Моніки завжди змінювався.



Вид з вікна часто змінюється / Фото The Things

Рос Геллер упродовж трьох сезонів говорить, що йому 29 років. Тоді виходить, що всі його друзі дорослішають, а він – ні.



Рос не старіє у серіалі "Друзі" / Фото The Things

Кортні Кокс вийшла заміж за Девіда Аркетта. А щоб привітати актрису, до кожного прізвища в титрах дописали "Аркетт".



Привітання Кортні Кокс з весіллям / Фото Pinterest

Цікавий ляп вийшов і з весільними сукнями. Так, Моніка з'являється в одному епізоді зі своїми подругами у білосніжній сукні.



Весільні сукні у серіалі "Друзі" / Фото Pinterest

Та саме в цій сукні виходила заміж інша героїня ситкому. Британка Емілі постала на весіллі з Росом саме у цьому вбранні.



Сукня Емілі двічі постає у серіалі "Друзі" / Фото Pinterest

В одному епізоді Джої забруднює свою кофту. Однак за секунди його вбрання вже сухе і з невеликими плямами.



Вбрання Джої / Фото MovieMistakes

Ще один курйозний кіноляп стався, коли Моніка пригадує своє знайомство з Чендлером. Тоді Рос приїжджає на свята зі своїм другом з коледжу, а в будинку Геллерів гостює Рейчел. Однак у першому епізоді Моніка знайомить подругу з Чендлером, наче вони ніколи не зустрічались.



Серіал "Друзі": цікаві кіноляпи / Фото Pinterest

Чендлера вважали найдотепнішим із "Друзів". Однак з його жартів сміялись усі, крім Рейчел, Фібі, Моніки, Джої та Роса.

Дивіться уривки серіалу "Друзі" із жартами Чендлера: відео

Весілля Моніки і Чендлера відбулось 15 травня 2001 року. За календарем, це було у вівторок, а не суботу.



Серіал "Друзі" / Фото Pinterest