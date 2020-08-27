Весь мир знает Маколея Калкина по роли Кевина Маккаллистера в культовых рождественских комедиях "Один дома". Однако мало кому известно, что актер сыграл в десятках других фильмов, которые не получили такой бешеной популярности.

На днях Маколей Калкин отметил 40-летие. По случаю юбилея 24 канал решил вспомнить все телепроекты, в которых снялся голливудский актер. И уверены, что некоторые из них точно известны киноманам.

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"Один дома"

Год выхода – 1990, 1992

Рейтинг IMDb – 7,2

Чем больше семья, тем сложнее уследить за всеми выходками маленьких потомков. Так и произошло у Маккаллистеров, которые запланировали встретить Рождество в Париже. В спешке они забывают младшего сына Кевина. Сначала мальчик обрадовался, что хоть бы на несколько дней станет хозяином в большом доме. Однако грустить ему не пришлось: грабители решили обокрасть дом, а отважный Кевин использовал свою изобретательность, чтобы проучить преступников.

Фильм до сих пор охотно просматривают киноманы, а роль Кевина стала визитной карточкой Маколея Калкина.

Смотрите трейлер к ленте "Один дома": видео

"Богатенький Ричи"

Год выхода – 1994

Рейтинг IMDb – 5,4

И в этом фильме Маколей Калкин стал на защиту состояния своих родителей. По сюжету, Ричи – единственный наследник самых богатых супругов США. Однажды его родители отправляются в путешествие по океану и бесследно исчезают. Именно тогда беззаботные будни мальчика завершаются, ведь многие хотят присвоить бизнес его родителей. Поэтому Ричи должен быстро защитить состояние от злодеев и найти первых друзей.

Смотрите трейлер к фильму "Богатенький Ричи": видео

"Добрый сынок"

Год выхода – 1993

Рейтинг IMDb – 6,4

Избавиться от образа шутливого мальчика Маколею Калкину удалось благодаря роли в фильме "Добрый сынок". По сюжету 12-летний Марк становится сиротой. Чтобы парень не оказался в детском доме, его забирают на воспитание родственники. В новой семье Марк сдружился с кузеном Генри, с которым новые далеко не детские увлечения и игры могут даже угрожать жизни.

Смотрите трейлер к фильму "Добрый сынок": видео

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"Дядюшка Бак"

Год выхода – 1989

Рейтинг IMDb – 7,0

Холостяк Бак привык к своим спокойным будням. Но все меняется, когда его брат просит присмотреть за детьми, чтобы наладить свои отношения во время семейного кризиса. Дружелюбный Бак, понимая, что он – последняя надежда родственника, соглашается помочь. И это обернется для главного героя серией смешных курьезов.

Смотрите трейлер к фильму "Дядюшка Бак": видео

"Ченджленд"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 5,7

Все киноманы привыкли видеть Маколея Калкина в роли школьника. Однако в 2019 году актер вернулся на большой экран в фильме "Ченджленд". По сюжету в Таиланде отдыхают двое друзей, которые стремятся обрести душевное равновесие. Один из них отменил свадьбу и очень неуверен в себе, а другой, наоборот, самоуверенный гуляка. Наверное, за время отдыха они смогут изменить жизнь друг друга.

Смотрите трейлер к фильму "Ченджленд": видео

Фильмография Маколея Калкина: список фильмов