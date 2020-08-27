Не только "Один дома": в каких фильмах можно увидеть Маколея Калкина
Весь мир знает Маколея Калкина по роли Кевина Маккаллистера в культовых рождественских комедиях "Один дома". Однако мало кому известно, что актер сыграл в десятках других фильмов, которые не получили такой бешеной популярности.
На днях Маколей Калкин отметил 40-летие. По случаю юбилея 24 канал решил вспомнить все телепроекты, в которых снялся голливудский актер. И уверены, что некоторые из них точно известны киноманам.
Смотрите также 8 фильмов с Робертом де Ниро, вошедших в историю кино
-
"Один дома"
Год выхода – 1990, 1992
Рейтинг IMDb – 7,2
Чем больше семья, тем сложнее уследить за всеми выходками маленьких потомков. Так и произошло у Маккаллистеров, которые запланировали встретить Рождество в Париже. В спешке они забывают младшего сына Кевина. Сначала мальчик обрадовался, что хоть бы на несколько дней станет хозяином в большом доме. Однако грустить ему не пришлось: грабители решили обокрасть дом, а отважный Кевин использовал свою изобретательность, чтобы проучить преступников.
Фильм до сих пор охотно просматривают киноманы, а роль Кевина стала визитной карточкой Маколея Калкина.
Смотрите трейлер к ленте "Один дома": видео
-
"Богатенький Ричи"
Год выхода – 1994
Рейтинг IMDb – 5,4
И в этом фильме Маколей Калкин стал на защиту состояния своих родителей. По сюжету, Ричи – единственный наследник самых богатых супругов США. Однажды его родители отправляются в путешествие по океану и бесследно исчезают. Именно тогда беззаботные будни мальчика завершаются, ведь многие хотят присвоить бизнес его родителей. Поэтому Ричи должен быстро защитить состояние от злодеев и найти первых друзей.
Смотрите трейлер к фильму "Богатенький Ричи": видео
-
"Добрый сынок"
Год выхода – 1993
Рейтинг IMDb – 6,4
Избавиться от образа шутливого мальчика Маколею Калкину удалось благодаря роли в фильме "Добрый сынок". По сюжету 12-летний Марк становится сиротой. Чтобы парень не оказался в детском доме, его забирают на воспитание родственники. В новой семье Марк сдружился с кузеном Генри, с которым новые далеко не детские увлечения и игры могут даже угрожать жизни.
Смотрите трейлер к фильму "Добрый сынок": видео
Рекомендуем Лучшие фильмы по версии IMDb: 250 лент, которые стоит посмотреть каждому
-
"Дядюшка Бак"
Год выхода – 1989
Рейтинг IMDb – 7,0
Холостяк Бак привык к своим спокойным будням. Но все меняется, когда его брат просит присмотреть за детьми, чтобы наладить свои отношения во время семейного кризиса. Дружелюбный Бак, понимая, что он – последняя надежда родственника, соглашается помочь. И это обернется для главного героя серией смешных курьезов.
Смотрите трейлер к фильму "Дядюшка Бак": видео
-
"Ченджленд"
Год выхода – 2019
Рейтинг IMDb – 5,7
Все киноманы привыкли видеть Маколея Калкина в роли школьника. Однако в 2019 году актер вернулся на большой экран в фильме "Ченджленд". По сюжету в Таиланде отдыхают двое друзей, которые стремятся обрести душевное равновесие. Один из них отменил свадьбу и очень неуверен в себе, а другой, наоборот, самоуверенный гуляка. Наверное, за время отдыха они смогут изменить жизнь друг друга.
Смотрите трейлер к фильму "Ченджленд": видео
Фильмография Маколея Калкина: список фильмов
- "Север" (1985)
- "Ракета" Гибралтар "(1988)
- "Дядюшка Бак" (1989)
- "Увидимся утром" (1989)
- "Один дома" (1990)
- "Лестница Иакова" (1990)
- "Моя дочь" (1991)
- "Поймет лишь одинокий" (1991)
- "Один дома 2" (1992)
- "Добрый сынок" (1993)
- "Щелкунчик" (1993)
- "Наравне с отцом" (1994)
- "Богатенький Ричи" (1994)
- "Повелитель страниц" (1994)
- "Клубная мания" (2003)
- "Спасенная" (2004)
- "Иерусалимский синдром" (2004)
- "Секс на завтрак" (2007)
- "Ченджленд" (2019)