Весь світ знає Маколея Калкіна за роллю Кевіна Маккаллістера у культових різдвяних комедіях "Сам удома". Однак мало кому відомо, що актор зіграв у десятках інших фільмів, які не отримали такої шаленої популярності.

Днями Маколей Калкін відзначив 40-річчя. З нагоди ювілею 24 канал вирішив пригадати всі телепроєкти, в яких знявся голлівудський актор. І впевнені, що деякі з них точно відомі кіноманам.

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"Сам удома"

Рік виходу – 1990, 1992

Рейтинг IMDb – 7,2

Чим більша родина, тим складніше встежити за всіма витівками маленьких нащадків. Так і сталось у Маккаллістерів, які запланували зустріти Різдво у Парижі. У поспіху вони забувають наймолодшого сина Кевіна. Спершу хлопчик зрадів, що хоч на кілька днів є господарем у великому будинку. Однак сумувати йому не довелось: грабіжники надумали обікрасти маєток, а відважний Кевін використав свою винахідливість, щоб провчити злочинців.

Фільм і досі залюбки переглядають кіномани, а роль Кевіна стала візитною картrою Маколея Калкіна.

Дивіться трейлер до стрічки "Сам удома": відео

"Багатенький Річі"

Рік виходу – 1994

Рейтинг IMDb – 5,4

І в цьому фільмі Маколей Калкін став на захист статків своїх батьків. За сюжетом, Річі – єдиний спадкоємець найбагатшого подружжя США. Одного разу його батьки відправляються у подорож океаном та безслідно зникають. Саме тоді безтурботні будні хлопчика завершуються, адже чимало людей хочуть привласнити бізнес його батьків. Тому Річі має швидко захистити статки від лиходіїв та знайти перших друзів.

Дивіться трейлер до фільму "Багатенький Річі": відео

"Хороший син"

Рік виходу – 1993

Рейтинг IMDb – 6,4

Позбутись образу жартівливого хлопчика Маколею Калкіну вдалось завдяки ролі у фільмі "Хороший син". За сюжетом, 12-річний Марк стає сиротою. Щоб хлопець не опинився у дитячому будинку, його забирають на виховання родичі. У новій сім'ї Марк здружився з кузеном Генрі, з яким має нові захоплення та ігри, що є далеко не дитячими та можуть навіть загрожувати життю.

Дивіться трейлер до фільму "Хороший син": відео

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"Дядечко Бак"

Рік виходу – 1989

Рейтинг IMDb – 7,0

Холостяк Бак звик до своїх спокійних буднів. Та все змінюється, коли його брат просить пригледіти за дітьми, щоб налагодити свої стосунки в час сімейної кризи. Доброзичливий Бак, розуміючи, що він – остання надія родича, погоджується допомогти. І це обернеться дл яголовного героя серією смішних курйозів.

Дивіться трейлер до фільму "Дядечко Бак": відео

"Ченджленд"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,7

Всі кіномани звикли бачити Маколея Калкіна в ролі школяра. Однак у 2019 році актор повернувся на великий екран у фільмі "Ченджленд". За сюжетом, у Таїланді відпочивають двоє друзів, які прагнуть знайти душевну рівновагу. Один з них скасував весілля та є дуже невпевненим у собі, а інший – навпаки, самовпевнений гультяй. Мабуть, за час відпочинку вони зможуть змінити життя один одного.

Дивіться трейлер до фільму "Ченджленд": відео

Фільмографія Маколея Калкіна: список фільмів