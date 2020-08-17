Мабуть, у світі не знайдеться любителя кіно, який би не знав творчості Роберта де Ніро. І це не дивно, адже у доробку голлівудського актора – десятки успішних фільмів, які стали культовими.

17 серпня Роберт де Ніро святкує 77-ий день народження. У знаковий день журналісти 24 каналу вирішили нагадати, які стрічки із зірковим іменинником увійшли в історію світового кінематографа. І, повірте, кожен фільм з добірки заслуговує вашої уваги,

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"Хрещений батько 2"

Рік виходу – 1974

Жанр – драма, кримінал

Рейтинг IMDb – 9,0

Фільм "Хрещений батько 2" став особливим у кар'єрі Роберта де Ніро. І все тому, що саме за роль безжального мафіозі актор отримав перший Оскар та світове визнання.

Стрічка розповіла про Віто Корлеоне, який змушений був покинути рідну Сицилію та вирушити до Нью-Йорка. Рішення він приймав, аби врятуватись від ворогів своєї родини, а мандрівка змусила хлопця бути безжальним перед викликами та виживати у страшних реаліях. Однак всі перипетії тільки зміцнили чоловіка, а всього за кілька років він став одним з найвпливовіших людей у США. Успадкувавши капітали батька, справу продовжив його син Майкл.

Дивіться трейлер до фільму "Хрещений батько 2": відео

"Таксист"

Рік виходу – 1976

Жанр – драма, кримінал, трилер

Рейтинг IMDb – 8,3

Тут Роберт де Ніро отримав головну роль та зробив фільм ще більш напруженим завдяки акторському таланту. За сюжетом, ветеран війни Тревіс Бікл після повернення додому не має мети у житті. Його будні одноманітні: вдень чоловік дивиться фільми у порожньому кінозалі, а вночі працює таксистом. Окрім цього, Тревіс має хронічне безсоння та мріє зробити вулиці чистими від гріхів і пороків. Зустріч із 12-річною повією Айріс допоможе йому здійснити свій задум і змінить все життя.

Дивіться трейлер до фільму "Таксист": відео

"Скажений бик"

Рік виходу – 1980

Жанр – біографічна драма, спорт

Рейтинг IMDb – 8,2

Це історія успіху та невдач легендарного боксера Джейка Ламотта, якого всі кликали "Скаженим биком". Режисер Мартін Скорсезе показав у чорно-білій стрічці і боротьбу спортсмена за бажаний титул, і непрості стосунки з братом, який був його тренером.

Дивіться трейлер до фільму "Скажений бик": відео

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"Король комедії"

Рік виходу – 1982

Жанр – трилер, комедія, драма, кримінал

Рейтинг IMDb – 7,8

У фільмі "Король комедії" Роберт де Ніро зіграв роль стендап-коміка, якого складно назвати талановитим. Однак Руперт переконаний, що є успішним. Окрім цього, головний герой вірить, що телеведучий Джеррі Ленгфорд зробить його популярним, якщо він зможе виступити на вечірньому шоу. Та, отримавши відмову, Руперт наважується на кримінальну справу.

Дивіться трейлер до фільму "Король комедії": відео

"Одного разу в Америці"

Рік виходу – 1983

Жанр – драма, кримінал

Рейтинг IMDb – 8,4

У центрі сюжету – історія двох друзів дитинства Девіда і Максиміліана. Чоловіки виросли в єврейському кварталі Нью-Йорка і, щоб вижити, починають алкобізнес, який в період сухого закону в США робить їх кримінальними ділками.

Стрічка стала останньою в кар'єрі режисера Серджо Леоне та закріпила за Робертом де Ніро образ бандита із непростою долею.

Дивіться трейлер до фільму "Одного разу в Америці": відео

"Славні хлопці"

Рік виходу – 1990

Жанр – драма, кримінал, біографія

Рейтинг IMDb – 8,7

Генрі Гілл з дитинства мріяв стати гангстером. Тому ще у шкільні роки він починає прислуговувати у місцевих авторитетів та зрештою стає мафіозі. Однак, не знаючи законів кримінального світу, Генрі може поплатитись за все життям або ж піти проти своєї мрії.

Фільм "Славні хлопці" був номінований на Оскар у 6 категоріях та отримав чимало престижних відзнак. Досі стрічка входить до списку найкращих кінокартин за версією IMDb.

Дивіться трейлер до фільму "Славні хлопці": відео

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"Сутичка"

Рік виходу – 1995

Жанр – бойовик, трилер, драма

Рейтинг IMDb – 8,2

Фільм "Сутичка" став класикою 1990-их років. Стрічка розповідає про одну з найкращих банд Лос-Анджелеса, яка прославилась завдяки єдності і міцній дружбі. Проте черговий напад на інкасаторську машину все докорінно змінює: новачок банди вбиває під час пограбування охоронця, тому поліція ретельно береться за розслідування. І вистежувати злочинців буде найкращий детектив.

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"Ірландець"

Рік виходу – 2019

Жанр – драма, біографія

Рейтинг IMDb – 7,9

Стрічка ще не стала культовою, однак привернула увагу всіх любителів кіно. Все тому, що тут знялись легендарні Аль Пачіно та Роберт де Ніро.

За сюжетом, Френкі Ширан після Другої світової війни повертається додому і намагається налагодити своє життя. Чоловік добре вміє вбивати, тому свої навички випробовує у криміналі. Перед смертю Френкі розповідає свою історію журналістам, відкриваючи всі темні сторони минулого.

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