Але які ж акценти будуть в тренді цього сезону? Чи будуть у тренді блискучі губи, кольорові стріли на очах або акцент на брівках? 24 Канал ділиться всіма секретами.

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Кольорові стрілки

Кольорові стрілки – чудовий спосіб підкреслити індивідуальний стиль. Експериментуйте зі стрілками, відважно використовуйте різноманітні кольори, адже саме вони надають вашому образу неповторного шарму та краси. Нехай ваш макіяж стане ще яскравішим та ефектнішим завдяки кольоровим стрілкам!

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Кольорова стрілка / Фото Pinterest

Срібло

Срібло – чудовий вибір для додавання блиску та стилю вашому макіяжу. Срібні акценти – стрілки чи підводки в кутику ока, можуть додати вашому образу особливого шарму та привабливості. Цей тренд відмінно підходить як для повсякденного макіяжу, так і для вечірнього. Так що не соромтеся експериментувати зі сріблом та додавати блиск до свого образу!



Срібло в макіяжі / Фото Pinterest

Акцент на губи

Масковий режим міг бути причиною того, що ми не звертали достатньо уваги на наші губи, проте у 2023 році це змінюється. Яскраві відтінки губ повертаються в моду, дозволяючи виразити нашу індивідуальність та стиль через уста.



Акцент на губи / Фото Pinterest

Висвітлені брови

У 2023 році несподівано в моду вривається тенденція до висвітлення брів. Яскраві відтінки та неочікувані комбінації кольорів на брівках означають, що візуальний образ може бути не тільки стильним, а й неповторним. Така мода відкриває безліч можливостей для тих, хто любить експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Однак, як і у будь-якій моді, важливо дотримуватися розумних меж та зберігати гармонію в образі. Тому висвітлені брови можуть стати чудовим доповненням образу, якщо зробити це з розсудливістю та професійним підходом.



Висвітлені брови / Фото Pinterest

Блиск

Блиск – це яскравий акцент у нашому житті, який є невід'ємною частиною стилю вже декілька сезонів: на губах, очах, вилицях. Все блищить і переливається на весняному сонечку, ну краса ж?



Блиск в макіяжі / Фото Pinterest

Автор: Марта Поліщук