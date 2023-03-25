Но какие акценты будут в тренде этого сезона? Будут ли в тренде блестящие губы, цветные стрелы на глазах или акцент на бровках? 24 Канал делится всеми секретами.
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Цветные стрелки
Цветные стрелки – отличный способ подчеркнуть индивидуальный стиль. Экспериментируйте со стрелками, смело используйте разнообразные цвета, ведь именно они придают вашему образу неповторимый шарм и красоту. Пусть ваш макияж станет еще ярче и эффектнее благодаря цветным стрелкам!
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Цветная стрелка / Фото Pinterest
Серебро
Серебро – отличный выбор для добавления блеска и стиля вашему макияжу. Серебряные акценты – стрелки или подводки в углу глаза, могут придать вашему образу особый шарм и привлекательность. Этот тренд отлично подходит как для повседневного макияжа, так и вечернего. Так что не стесняйтесь экспериментировать с серебром и придавать блеск своему образу!
Серебро в макияже / Фото Pinterest
Акцент на губы
Масковой режим мог быть причиной того, что мы не обращали достаточно внимания на наши губы, но в 2023 году это меняется. Яркие оттенки губ возвращаются в моду, позволяя выразить нашу индивидуальность и стиль через уста.
Акцент на губы / Фото Pinterest
Освещенные брови
В 2023 году неожиданно в моду врывается тенденция к освещению бровей. Яркие оттенки и неожиданные цветовые комбинации на бровках означают, что визуальный образ может быть не только стильным, но и неповторимым. Такая мода открывает множество возможностей для тех, кто любит экспериментировать со своим внешним видом. Однако, как и в любой моде, важно соблюдать разумные границы и сохранять гармонию в образе. Поэтому освещенные брови могут стать отличным дополнением образа, если это сделать с благоразумием и профессиональным подходом.
Светящиеся брови / Фото Pinterest
Блеск
Блеск – это яркий акцент в нашей жизни, который является неотъемлемой частью стиля уже несколько сезонов: на губах, глазах, скулах. Все блестит и переливается на весеннем солнышке, ну красота же?
Блеск в макияже / Фото Pinterest