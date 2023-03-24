Все 4 антитренда можно описать одним словом – это "инстаграммный" макияж, который уже давно не в моде. Идеальное фарфоровое лицо с искусственным блеском и скулами, слишком широкие и контурные брови, темная матовая помада – то, что не только непрактично, но и больше не стильно.

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Плотный тон на все лицо

Толстый слой тонального средства во все лицо не нужен, если ваша кожа в хорошем состоянии. Синюю под глазами или небольшие прыщики можно закрасить небольшим количеством консилера. Если же вашему лицу нужно полное покрытие, лучше не наносить тон каждый день, а обратиться к косметологу и вылечить кожу.



Антитренды макияжа 2023 / Фото из инстаграма

Тренд 2023 – baby skin. Это чистая и естественно блестящая кожа лица, не требующая большого количества макияжа.

Агрессивный контуринг

"Кардашяновский" стиль перестал быть практичным и вышел из моды. Искусственно нарисованные скулы на самом деле "работают" только для фотосессий и съемок. В реальной жизни это может быть сильно заметно и не вызывать восхищения. Иногда средства для контуринга не удается правильно растушевать, так что вместо безупречного лица вы получаете темные пятна, похожие на грязь.



Антитренды макияжа 2023 / Фото из инстаграма

Если вы все-таки хотите подчеркнуть остроту рис, можно использовать жидкий хайлайтер и румяна. Небольшое количество блеска на скулах не перегрузит образ.

Широкие брови

Брови как у модели Кары Делевинь долгое время были мечтой многих девушек. Но в погоне за этим можно переусердствовать и докрашивать то, чего нет – и это не будет украшением вашего макияжа. Если ваши брови густые и широкие от природы – это прекрасно, их можно слегка причесать и уложить прозрачным воском.



Антитренды макияжа 2023 / Фото из инстаграма

Ни широкие брови, ни тонкие как ниточки – не в тренде. Выбирайте золотую середину и подчеркивайте то, чем одарила природа.

Матовая помада

Помады от Кайли Дженнер были бестселлером долгие годы. Но они более неактуальны и непрактичны. Иногда матовые помады ложатся пятнами и могут травмировать и пересушивать губы.



Антитренды макияжа 2023 / Фото из инстаграма