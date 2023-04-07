Для зухвалих і сміливих: трендовий гранж-макіяж Rockstar Girlfriend підкорює мережу

Макіяж у готичному стилі не вийшов з моди цієї весни 2023, а навпаки, на новій хвилі популярності. У чому він полягає та як повторити цей стиль, щоб мати сміливий вигляд – дізнавайтеся всі деталі.

У мережі набуває популярності макіяж у стилі Rockstar Girlfriend Glam – дівчини рок-зірки. Але щоб спробувати такий варіант мейкапу, не потрібно бути Кортні Кардашян чи Меган Фокс.

Дивіться також Здивуйте всіх: 13 трендових кольорів волосся, які потрібно встигнути спробувати цієї весни

Експерти називають гранж-макіяж "дівчина рок-зірки" – ідеальним мейкапом "для крутих дівчат", щоб продемонструвати свою силу та сміливість.

Цей образ демонструє безстрашність і прагне вийти за межі повсякденних і нормальних ідеалів краси. Коли всі інші одягнені в гламур і блиск на червоній доріжці, це розширює межі та виділяє серед натовпу. Це означає бути власною іконою стилю,

– кажуть мейкап-артисти.



Варіант гранж-макіяжу / Фото з інстаграму Кортні Кардашян

Як повторити макіяж Rockstar Girlfriend

Щоб стати дівчиною рок-зірки, потрібні матові чорні очі, велика кількість чорної туші, підведені нюдові губи з блиском та яскраво виділені вилиці. Цей макіяж не здасться надто грубим, а навпаки – підкреслить жіночність без зайвих рожевих тонів. Такий мейкап ідеально поєднувати з чорною мінісукнею та шкіряною курткою.

Для того, щоб повторити макіяж, дотримуйтесь таких кроків:

Підведіть очі чорним олівцем та розтушуйте уздовж лінії повік, за бажанням використайте чорні матові тіні. На повіку нанесіть блиск, глітер чи тіні металік у холодному сріблястому відтінку, що додасть гостроти. Підкрутіть вії та нанесіть туш у кілька шарів на нижні й верхні. Помаду можна обирати на свій смак, та експерти радять зосередитися на відтінках 90-х. Це ніжний нюдовий, теракотовий, світло-коричневий. Підведіть губи олівцем, на тон темнішим за помаду, а поверх помади нанесіть блиск. Готово!

Макіяж Rockstar Girlfriend / Фото Makeup Artist Patrick Ta, Nikki_Makeup