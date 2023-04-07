В сети приобретает популярность макияж в стиле Rockstar Girlfriend Glam – девственниц. чины рок-звезды. Но чтобы попробовать такой вариант мейкапа, не нужно быть Кортни Кардашян или Меган Фокс.
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Эксперты называют гранж-макияж "девушка рок-звезды" – идеальным мейкапом "для крутых девушек", чтобы продемонстрировать свою силу и смелость.
Этот образ демонстрирует бесстрашие и стремится выйти за пределы обыденных и нормальных идеалов красоты. Когда все остальные одеты в гламур и блеск на красной дорожке, это расширяет границы и выделяет толпу. Это значит быть собственной иконой стиля,
– говорят мейкап-артисты.
Вариант гранж-макияжа / Фото из инстаграма Кортни Кардашян
Как повторить макияж Rockstar Girlfriend
Чтобы стать девушкой рок-звезды, нужны матовые черные глаза, большое количество черной туши, приподнятые чудесные губы с блеском и ярко выделенные скулы. Этот макияж не покажется слишком грубым, а наоборот – подчеркнет женственность без лишних розовых тонов. Такой макияж идеально сочетать с черным мини-платьем и кожаной курткой.
Для того чтобы повторить макияж, следуйте следующим шагам:
- Подведите глаза черным карандашом и растушуйте вдоль линии век, используйте черные матовые тени.
- Навеки нанесите блеск, глитер или тени металлик в холодном серебристом оттенке, что придаст остроте.
- Подкрутите ресницы и нанесите тушь в несколько слоев нижних и верхних.
- Помаду можно выбирать по своему вкусу, и эксперты советуют сосредоточиться на оттенках 90-х. Это нежный безобразный, терракотовый, светло-коричневый. Подведите губы карандашом, на тон темнее помады, а поверх помады нанесите блеск. Готово!
Макияж Rockstar Girlfriend / Фото Makeup Artist Patrick Ta, Nikki_Makeup