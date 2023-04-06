Одним из способов освежить свой привычный образ и добавить изюм – изменить цвет волос. И весна для этого – лучший период. Выбирайте лучший вариант из списка тех, о которых рассказываем ниже.

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Натуральный блонд

Блонд вернулся в моду в весеннее время. Эксперты рекомендуют блонд в теплых оттенках, но с мягким переходом от корней. Так что смело пробуйте осветить цвет у лица и кончики, но оставьте натуральными корни.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Медь

Медно-красные цвета тоже популярны этой весной. Это отличный способ добавить изюминку и подчеркнуть голубой или зеленый цвет глаз.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Коричневый балаяж

Весной обычно окрашиваются в более светлые цвета. Но если вы не хотите радикальных изменений и являетесь обладательницей каштановых волос – деликатный балаяж с освещенными прядями станет прекрасным решением освежить образ.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Бледный блонд

Кто владеет естественным блондом или имеет светло-русые волосы – добавьте несколько светлых проблесков в прядях. Но если у вас темнее волосы, помните об уходе и увлажнении при освещении. Сеансы у парикмахера следует разделить на несколько раз в зависимости от темного оттенка.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Мягкий красный

Нежные красные оттенки будут популярны этой весной. Среди вариантов – клубничный блонд и светло-каштановые цвета с рыжеватыми проблесками.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Насыщенный брюнет

Люди, у которых от природы насыщенные цветом темные волосы, сорвали куш этой весной и могут даже не идти к стилисту. И помните о правильном уходе и тонировке по желанию.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Натуральные волосы

Весной 2023 года будут популярны натуральные волосы – это может быть естественное мелирование или омбре. Холодные оттенки в тренде.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Яркий глянец

Блеск и глянец – одни из крутых тенденций этого лета. Чтобы добиться такого эффекта, подберите полутонирующие кондиционеры или маски, которые и будут придавать оттенки, и увлажнять волосы.

Темный мед

Это оригинальный оттенок блонда, сочетающий в себе и холодный тон, и естественный блонд, и золотистую русость.

Ультрабледный блонд

Иногда блондинки хотят получить максимально светлый цвет волос. Они будут в тренде, если сделают немного более теплый цвет, чем платиновый. Не забывайте о кондиционере каждого мытья волос.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма

Массивные блики

Популярен весной массивный способ мелирования. Эта покраска придаст текстуре для брюнеток и сделает блонд более естественным.

Красный цвет в стиле 90-х

Мода последних лет XX века вернулась и в тренды окраски в виде насыщенного красного оттенка. Он может быть слишком вопиющим, поэтому экспериментируйте с тоном: используйте немного медной или горчичной краски или немного каштановой.



Тренды покраски 2023 / Фото из инстаграма