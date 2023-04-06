Одним зі способів освіжити свій звичний образ та додати родзинки – змінити колір волосся. І весна для цього – найкращий період. Обирайте найкращий для вас варіант із списку тих, про які розповідаємо нижче.

Дивіться також Як приготувати скраб для тіла в домашніх умовах: суперпростий рецепт від Олі Полякової

Натуральний блонд

Блонд повернувся у моду у весняний час. Експерти радять блонд у теплих відтінках, але з м'яким переходом від коренів. Тож сміливо пробуйте освітлити колір біля обличчя й кінчики, але залишіть натуральними корені.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

Мідь

Мідно-червоні кольори теж популярні цієї весни. Це чудовий спосіб додати родзинку і підкреслити блакитний чи зелений колір очей.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

Коричневий балаяж

Навесні зазвичай фарбуються у світліші кольори. Та якщо ви не хочете радикальних змін і є володаркою каштанового волосся – делікатний балаяж з освітленими пасмами стане чудовим рішенням освіжити образ.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

Блідий блонд

Хто володіє природним блондом або має світло-русе волосся – додайте кілька світлих проблисків у пасмах. Та якщо у вас темніше волосся, пам'ятайте про догляд і зволоження у разі висвітлення. Сеанси у перукаря варто розділити на кілька разів у залежності від темного відтінку.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

М'який червоний

Ніжні червоні відтінки будуть популярними цієї весни. Серед варіантів – полуничний блонд і світло-каштанові кольори з рудуватими проблисками.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

Насичений брюнет

Люди, у яких від природи насичене кольором темне волосся, зірвали куш цієї весни й можуть навіть не йти до стиліста. Та пам'ятайте про правильний догляд і тонування за бажанням.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

Натуральне волосся

Навесні 2023 буде популярним натуральне волосся – це може бути природне мелірування або омбре. Холодні відтінки цього року у тренді.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

Яскравий глянець

Блиск і глянець – одні з крутих тенденцій цього літа. Щоб досягти такого ефекту, підберіть напівтонуючі кондиціонери або маски, які і надаватимуть відтінку, і зволожуватимуть волосся.

Темний мед

Це оригінальний відтінок блонду, який поєднує у собі і холодний тон, і природний блонд, і золотисту русявість.

Ультраблідий блонд

Інколи блондинки хочуть отримати максимально світлий колір волосся. Вони будуть у тренді, якщо зроблять трохи тепліший колір, ніж платиновий. Не забувайте про кондиціонер кожного миття волосся.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму

Масивні відблиски

Популярним на весні є масивний спосіб мелірування. Це фарбування додасть текстури для брюнеток та зробить блонд більш природним.

Червоний колір у стилі 90-х

Мода останніх років XX століття повернулась і в тренди фарбування у вигляді насиченого червоного відтінку. Він може бути надто кричущим, тож експериментуйте з тоном: використовуйте трохи мідної чи гірчичної фарби, чи трохи каштанової.



Тренди фарбування 2023 / Фото з інстаграму