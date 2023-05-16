Тенденція Old money – актуальна практично завжди. Це естетика дорогого, але стриманого, вишуканого, але лаконічного стилю. 24 Канал зібрав поради, як зробити макіяж у цьому стилі.

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Old money у макіяжі: як повторити

Основна деталь дорогого й вишуканого макіяжу – здорова та бездоганна шкіра з природним сяйвом. Щоб добитися такого ефекту, використовуйте багато зволоження та підготуйте обличчя до наступного етапу.

З тональних засобів найкраще підійдуть тінти або засоби з легкою текстурою, що матимуть природний вигляд. Також тональний засіб можна змішати зі зволожувальним кремом чи сироваткою. Розтушовуйте їх вологим спонжем або кистю. Якщо ваша шкіра не має помітних недоліків, від тонального крему можна відмовитися.

Наступний етап – консилер, що допоможе зафарбувати прищики чи синці під очима. Скористайтесь невеликою кількістю бронзера або засобу для контурування – це надасть ефект легкої тіні на вилицях. Рум'яна природного відтінку та м'який ніжний хайлайтер на щоках і кінчику носа стануть доповненням макіяжу.

Щоб губи мали природний та водночас дорогий вигляд, скористуйтесь олівцем темнішого відтінку, помадою та блиском для губ. Щодо очей – невелика чорна стрілка стане хорошим рішенням. Укладення брів – теж важливий етап, який не варто пропускати.

Приклади макіяжу Old money у відео