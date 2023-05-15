Манікюр – особлива можливість доповнити образ та зробити акцент на важливих деталях. Це стає звичною справою для чоловіків. На Євробаченні-2023 було чимало чоловіків-артистів, що демонстрували оригінальний манікюр. 24 Канал покаже учасників та як вони доповнювали образ кольоровими нігтями.

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Андрій Гуцуляк з TVORCHI

Українці ламають стереотипи та роблять це навіть на Євробаченні. Цього рік на конкурсі Україну представляв гурт TVORCHI. Його учасник Андрій Гуцуляк і раніше поставав з яскравим манікюром. Та для конкурсу обрав чорний колір нігтів, що пасував до костюма з вишитим сталевим серцем.



Манікюр на Євробаченні / Фото з інстаграму гурту

Käärijä

Епатажний представник Фінляндії на конкурсі завоював серце єврофанів та майже переміг, здобувши 2 місце. Його неонове вбрання-куртка з об'ємними рукавами та шипами доповнював яскравий манікюр у неоново-салатовому кольорі та з візерунком на одному з нігтів.



Манікюр на Євробаченні / Фото з інстаграму артиста

Let 3

Хорватський гурт запалював сцену Євробачення з піснею про "маленького підлого психопата", у провокативних вбраннях та з макіяжем на обличчі. Звісно ж, їхні образи доповнював манікюр червоного відтінку, щоб підкреслити лаковані чоботи такого самого кольору.



Манікюр на Євробаченні / Фото з інстаграму гурту

Lord of the Lost

Рок-колектив представляв Німеччину на Євробаченні-2023. І хоч вони посіли останнє місце в турнірній таблиці з трьома балами, однозначно запам'яталися глядачам ефектними образами у стилі гламурного року. Це ірокези, шкіряні вбрання. Макіяж хлопців був виконаний у темних відтінках та кольорах металік. Тоді як червоний манікюр довершував їхні образи.



Манікюр на Євробаченні / Фото з інстаграму гурту