Насправді ж макіяж і тренування цілком можна поєднати – головне знати базові правила. Про них розповіло видання ELLE разом із візажисткою та креативною директоркою Lamel Оксаною Черепанею. Б'юті-експертка пояснила, як робити мейк у спортзал так, щоб не зашкодити шкірі.
Макіяж у залі – це не про те, щоб когось вразити. Передусім це про внутрішній комфорт і відчуття зібраності навіть під час інтенсивних навантажень. Адже впевненість у власному зовнішньому вигляді допомагає тренуватися ефективніше й отримувати більше задоволення від процесу.
Що відбувається зі шкірою під час тренувань?
Під час занять спортом активізується кровообіг – звідси і природний рум'янець. Тіло починає пітніти, щоб охолодитися, а пори розширюються, даючи шкірі можливість дихати. У цей момент щільні тональні основи чи важкі пудри можуть стати проблемою: вони здатні забивати пори й провокувати запалення, особливо якщо шкіра жирна або схильна до висипань. Але важливо: йдеться не про будь-який макіяж, а саме про щільні текстури. Тож для спортивного макіяжу варто обирати легкі, некомедогенні засоби, які не перекривають шкіру "плівкою" і не порушують терморегуляцію.
Як робити макіяж у спортзал?
- Почати варто з бази, яку часто недооцінюють: очищення і легке зволоження. Навіть мінімальний макіяж краще лягає на підготовлену шкіру. Далі можна нанести праймер – він допоможе мейку триматися довше та створить гладку основу для тонального засобу.
- Для тону обирайте легкі текстури: скін-тінт, BB-крем або флюїд із SPF. Вони вирівнюють тон обличчя, не перевантажують шкіру і не залишають слідів на рушнику. Консилер використовуйте точково, лише там, де потрібно замаскувати недоліки.
- Під час тренування щоки природно червоніють, тому рум'яна майже не потрібні. Хайлайтер також можна не використовувати або наносити дуже помірно – природне сяяння від руху виглядає краще.
- Для очей варто обрати стійку термотуш. Наступний крок – оформлення брів. Модний журнал Harper's Bazaar напередодні писав, що головний тренд 2026 – натуральні брови з мінімумом стайлінгу й інших продуктів.
- Крім того, не забувайте про губи. Під час кардіо і в сухому повітрі спортзалу вони швидко зневоднюються, тому найкращий варіант – бальзам або блиск із доглядовим ефектом.