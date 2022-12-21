Новий рік – 2023: яскраві та актуальні ідеї для макіяжу

На свята завжди хочеться виглядати на всі сто та мати трендовий та доречний макіяж. Дивіться підбірку новорічних луків, які виглядають неймовірно та актуально.

24 канал зібрав ідеї для натхнення, щоб ви могли створити незабутній та унікальний макіяж на новорічні свята.

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Блискітки усюди

Головний тренд зими – використання блискучих тіней, шиммера та навіть блискучої підводки. Ваші очі будуть сяяти краще за новорічні гірлянди, а блискучий макіяж тільки підкреслить святковий настрій.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Цього року в моді експерименти – блиск можна використовувати не тільки на очі, губи чи вилиці – щоб додати казкової атмосфери, не бійтеся вийти за рамки та спробуйте нафарбувати блиском брови, щоки чи підборіддя – ефект може вас здивувати.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Червона помада – хіт сезону

Класична червона помада завжди виглядає виграшно – тим паче, на різноманітних святкуваннях. Вдало підкреслені губи можуть зробити весь образ – можна навіть не робити акцент на складний макіяж очей.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Тож якщо ви не хочете довго малювати стрілки чи мучитись із тінями, є універсальний вихід – французький макіяж з червоною помадою чудово виглядатиме на новорічному святі.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Кольорові стрілки

Новий рік – святковий та барвистий час, якому хочеться відповідати. Якщо ви не хочете святкувати зі звичайними чорними стрілками та класичним макіяжем, спробуйте поекспериментувати з кольорами – різнобарвні стрілки не тільки зможуть добре доповнити ваш образ, але і підкреслити вашу індивідуальність.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Колір стрілок можна підібрати до вашого вбрання чи аксесуарів – це додатково підкреслить цілісність вашого аутфіту та доречно виглядатиме.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest