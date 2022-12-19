Зробити оригінальну та красиву зачіску на новорічні свята можна і власноруч, доклавши мінімум зусиль та виглядаючи на всі сто, пише 24 канал.

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Цього року новорічні тренди підкорили 3 зачіски – їхні варіації підійдуть для будь-якого волосся.

Стрічка у волоссі

Новорічну атмосферу можна підкреслити ніжною та жіночною зачіскою, яку не довго робити, а результат – неймовірний. Зібрані назад пасма волосся достатньо лиш перев'язати стрічкою та зав'язати в бант – і от ви знову маленька дівчинка, яка щиро радіє подарункам.

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Пучки

Повністю зібране волосся виглядає урочисто та вишукано – ця універсальна зачіска підійде як для повсякдення, так і на випадок великих свят.

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Пучки можна робити як ретельно зібраними, без жодної вападаючої волосинки, так і дещо розбурханими – такий романтичний образ дуже личитиме новорічній атмосфері.

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Не бійтеся експериментувати з пучками та їхньою кількістю – не переживайте, якщо зачіска не виходить ідеальною – ваше волосся унікальне, як і зачіска.

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Класичні кучері

Беззаперечна новорічна класика – завиті локони, які завжди виглядають на всі сто та не залишать нікого байдужим. Цього року в моді масивні хвилясті локони – тренд навіяний пишними пасмами 90-х, які полонили модниць цього року.

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Підкреслити вишуканість та стриманість допоможуть масивні шпильки чи заколки, за допомогою яких можна зробити волосся біля коріння гладким та фіксованим, а волосся за шпильками – рухливим та об'ємним.

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest

Ідеї для новорічних зачісок / Фото Pinterest