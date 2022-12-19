Сделать оригинальную и красивую прическу на новогодние праздники можно и собственноручно, приложив минимум усилий и выглядя все сто. 24 канал.
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В этом году новогодние тренды покорили 3 прически – их вариации подойдут для любых волос.
Лента в волосах
Новогоднюю атмосферу можно подчеркнуть нежной и женственной прической, которую не долго делать, а результат невероятный. Собранные назад пряди волос достаточно перевязать лентой и завязать в бант – и вот вы снова маленькая девочка, которая искренне радуется подаркам.
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Пучки
Полностью собранные волосы выглядят торжественно и изысканно – эта универсальная прическа подойдет как для повседневной жизни, так и на случай больших праздников.
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Пучки можно делать как тщательно собранными, без всякого валущего волоска, так и несколько взбудораженными – такой романтический образ будет очень подходящий новогодней атмосфере.
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Не бойтесь экспериментировать с пучками и их количеством – не переживайте, если прическа не получается идеальной – ваши волосы уникальны, как и прическа.
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Классические кудри
Бесспорная новогодняя классика – завитые локоны, которые всегда смотрятся на все сто и не оставят никого равнодушным. В этом году в моде массивные волнистые локоны – тренд навеян пышными прядями 90-х, которые пленили модниц в этом году.
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Подчеркнуть изысканность и сдержанность помогут массивные шпильки или заколки, с помощью которых можно сделать волосы у корней гладкими и фиксированными, а волосы за шпильками – подвижными и объемными.
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest
Идеи для новогодних причесок / Фото Pinterest