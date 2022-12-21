24 канал собрал идеи для вдохновения, чтобы вы могли создать незабываемый и уникальный макияж на новогодние праздники.

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Блестки везде

Главный тренд зимы – использование блестящих теней, шиммера и даже блестящей подводки. Ваши глаза будут сиять лучше новогодних гирлянды, а блестящий макияж только подчеркнет праздничное настроение.

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

В этом году в моде эксперименты – блеск можно использовать не только на глаза, губы или скулы – чтобы добавить сказочной атмосферы, не бойтесь выйти за рамки и попытайтесь накрасить блеском брови, щеки или подбородка – эффект может вас удивить.

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Красная помада – хит сезона

Классическая красная помада всегда выглядит выигрышно – тем более на различных празднествах. Удачно подчеркнутые губы могут сделать весь образ – можно даже не делать упор на сложный макияж глаз.

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Так что если вы не хотите долго рисовать стрелки или мучаться с тенями, есть универсальный выход – французский макияж с красной помадой будет прекрасно смотреться на новогоднем празднике.

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Цветные стрелки

Новый год – праздничное и красочное время, которому хочется отвечать. Если вы не хотите праздновать с обычными чёрными стрелками и классическим макияжем, попробуйте поэкспериментировать с цветами – разноцветные стрелки не только смогут хорошо дополнить ваш образ, но и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Цвет стрелок можно подобрать к вашему наряду или аксессуарам – это дополнительно подчеркнет целостность вашего аутфита и уместно будет выглядеть.

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest

Идеи для новогоднего макияжа / Фото Pinterest