24 канал зібрав ідеї для натхнення, щоб ви могли створити незабутній та унікальний макіяж на новорічні свята.
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Блискітки усюди
Головний тренд зими – використання блискучих тіней, шиммера та навіть блискучої підводки. Ваші очі будуть сяяти краще за новорічні гірлянди, а блискучий макіяж тільки підкреслить святковий настрій.
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Цього року в моді експерименти – блиск можна використовувати не тільки на очі, губи чи вилиці – щоб додати казкової атмосфери, не бійтеся вийти за рамки та спробуйте нафарбувати блиском брови, щоки чи підборіддя – ефект може вас здивувати.
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Червона помада – хіт сезону
Класична червона помада завжди виглядає виграшно – тим паче, на різноманітних святкуваннях. Вдало підкреслені губи можуть зробити весь образ – можна навіть не робити акцент на складний макіяж очей.
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Тож якщо ви не хочете довго малювати стрілки чи мучитись із тінями, є універсальний вихід – французький макіяж з червоною помадою чудово виглядатиме на новорічному святі.
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Кольорові стрілки
Новий рік – святковий та барвистий час, якому хочеться відповідати. Якщо ви не хочете святкувати зі звичайними чорними стрілками та класичним макіяжем, спробуйте поекспериментувати з кольорами – різнобарвні стрілки не тільки зможуть добре доповнити ваш образ, але і підкреслити вашу індивідуальність.
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Колір стрілок можна підібрати до вашого вбрання чи аксесуарів – це додатково підкреслить цілісність вашого аутфіту та доречно виглядатиме.
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest
Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest