24 канал зібрав ідеї для натхнення, щоб ви могли створити незабутній та унікальний макіяж на новорічні свята.

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Блискітки усюди

Головний тренд зими – використання блискучих тіней, шиммера та навіть блискучої підводки. Ваші очі будуть сяяти краще за новорічні гірлянди, а блискучий макіяж тільки підкреслить святковий настрій.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Цього року в моді експерименти – блиск можна використовувати не тільки на очі, губи чи вилиці – щоб додати казкової атмосфери, не бійтеся вийти за рамки та спробуйте нафарбувати блиском брови, щоки чи підборіддя – ефект може вас здивувати.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Червона помада – хіт сезону

Класична червона помада завжди виглядає виграшно – тим паче, на різноманітних святкуваннях. Вдало підкреслені губи можуть зробити весь образ – можна навіть не робити акцент на складний макіяж очей.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Тож якщо ви не хочете довго малювати стрілки чи мучитись із тінями, є універсальний вихід – французький макіяж з червоною помадою чудово виглядатиме на новорічному святі.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Кольорові стрілки

Новий рік – святковий та барвистий час, якому хочеться відповідати. Якщо ви не хочете святкувати зі звичайними чорними стрілками та класичним макіяжем, спробуйте поекспериментувати з кольорами – різнобарвні стрілки не тільки зможуть добре доповнити ваш образ, але і підкреслити вашу індивідуальність.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Колір стрілок можна підібрати до вашого вбрання чи аксесуарів – це додатково підкреслить цілісність вашого аутфіту та доречно виглядатиме.

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest

Ідеї для новорічного макіяжу / Фото Pinterest