Косметика – дуже зручний спосіб покращити свій зовнішній вигляд, але інколи він може обтяжувати образ. Експерти пояснили, як уникати помилок у макіяжі, щоб не виглядати старшою на кілька років. Завдяки цим порадам, обличчя буде зволоженим та матиме навпаки, значно молодший вигляд.

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Не використовувати праймер

Праймер часто знецінюють та вважають непотрібним кроком у макіяжі. Та якщо його не використовувати, шкіра обличчя не буде готовою до макіяжу, а тональний засіб підкреслюватиме зморшки і текстуру шкіри.

Користуйтеся праймером для того, щоб вирівняти шкіру та зволожити її. Обирайте ті варіанти продукту, які містять гіалуронову кислоту й кокосову воду. Праймер можна замінити звичайним кремом для зволоження.

Проблеми з тональною основою

Шкіра з віком змінюється, тому та тональна основа, яку ви використовували кілька років тому, може не працювати зараз. Образ може обтяжувати ще й велика кількість тону.

Натомість спробуйте обрати інший засіб з легшою структурою та сяючим фінішем. Наносьте тон вологим спонжем. До того ж якщо у вас немає значних проблем зі шкірою, можна обрати крем з тонуючим ефектом.

Спроби приховати все

Багато консилера й коректору на обличчі буде мати гарний вигляд на камеру, але наживо обтяжуватиме обличчя. Продукт буде западати у зморшки і підкреслювати суху шкіру.

Використовуйте невелику кількість коректуючого засобу та розтушовуйте його. Не страшно, якщо консилер не зможе повністю приховати недоліки чи темні плями під очима – це природньо та властиво кожному.



Помилки у макіяжі / Фото Pixabay

Темні та насичені тіні

Насичений макіяж очей, ще й у темних відтінках, не тільки обтяжуватиме образ, але й робитиме очі візуально меншими.

Робіть мейкап очей простим і легким. Нанесіть один матовий відтінок у складку повіка та розтушуйте. На центр повіки можна нанести блискучі тіні, що допоможе підкреслити колір очей.

Занадто багато пудри

Багато хто досі обожнює техніку бейкінгу – нанесення великої кількості пудри на все обличчя. Від надмірної кількості шкіра матиме сухий вигляд, а ще пудра підкреслить мімічні зморшки під очима.