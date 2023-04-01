Косметика – очень удобный способ улучшить свой внешний вид, но иногда он может тяготить образ. Эксперты объяснили, как избегать ошибок в макияже, чтобы не выглядеть старше на несколько лет. Благодаря этим советам, лицо будет увлажненным и будет наоборот, гораздо моложе.

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Не использовать праймер

Праймер часто обесценивается и считается ненужным шагом в макияже. Но если его не использовать, кожа лица не будет готова к макияжу, а тональное средство будет подчеркивать морщины и текстуру кожи.

Используйте праймер для того, чтобы выровнять кожу и увлажнить ее. Выбирайте варианты продукта, которые содержат гиалуроновую кислоту и кокосовую воду. Праймер можно заменить обычным кремом для увлажнения.

Проблемы с тональной основой

Кожа с возрастом меняется, поэтому та тональная основа, которую вы использовали несколько лет назад, может не работать сейчас. Образ может тяготить еще и большое количество тона.

Попробуйте же выбрать другое средство с более легкой структурой и сияющим финишем. Наносите тон влажным спонжем. К тому же, если у вас нет значительных проблем с кожей, можно выбрать крем с тонирующим эффектом.

Попытки скрыть все

Много консилера и корректора на лице будет хорошо выглядеть на камеру, но вживую будет тяготить лицо. Продукт будет западать в морщинки и подчеркивать сухую кожу.

Используйте небольшое количество корректирующего средства и растушевывайте его. Не страшно, если консилер не сможет полностью скрыть недостатки или темные пятна под глазами – это естественно и свойственно каждому.



Ошибки в макияже / Фото Pixabay

Темные и насыщенные тени

Насыщенный макияж глаз, еще и в темных оттенках, не только будет тяготить образ, но и будет делать глаза визуально меньшими.

Делайте макияж глаз простым и легким. Нанесите один матовый оттенок в складку век и растушуйте. На центр века можно нанести блестящие тени, что поможет подчеркнуть цвет глаз.

Слишком много пудры

Многие до сих пор обожают технику бейкинга – нанесение большого количества пудры на все лицо. От чрезмерного количества кожа будет сухой, а еще пудра подчеркнет мимические морщинки под глазами.