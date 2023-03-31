Американский нейл-артист Том Бачик, являющийся мастером маникюра многих знаменитостей, в том числе и Дженнифер Лопес, положил начало новому тренду. Он опубликовал видео с созданием дизайна "облачных ногтей". Новый стильный тренд собрал в токтоке около 40 миллионов просмотров.

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Трендовый маникюр "облачные ногти"

Том Бачик показал, как на овальных ногтях чудесного цвета рисует кисточкой белые крохотные тучки, что не может не завораживать. "Облачный" дизайн ногтей означает то, что и звучит. Это рисунки облачного неба, которое может быть светлым или темным с другими элементами (звездами, полумесяцами) или без.

С облачным дизайном можно экспериментировать, добавлять детали и создавать что-нибудь новое. В сети демонстрируют варианты такого маникюра с крошечными кристаллами, рисунком созвездия, во французском стиле или с эффектом мрамора. Попробуйте разные цвета: радужные, готические.

Самые эффектные облачные ногти: фото и видео



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