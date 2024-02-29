Так, Діва, Риби та Скорпіон, потурбуйтеся про своє здоров'я у березні. Виділіть хоч трохи більше часу для відпочинку, пише LifeStyle 24.
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Діва
У березні Дівам особливо важливо піклуватися про своє здоров'я під час магнітних бур. Ці люди зазвичай схильні до стресу і перенапруження. Рекомендується зайнятися йогою або медитацією для зняття напруги і покращення самопочуття.
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Риби
Рибам, як дуже чутливому й емоційному знаку, може бути важко у дні підвищеної метеоактивності. У цей період краще більше відпочивати, уникати скупчення людей та шуму.
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Скорпіон
Народжені під цим знаком дуже енергійні. Втім, у березні Скорпіони можуть відчути на собі негативний вплив магнітних бур. У ці дні варто більше часу проводити на свіжому повітрі. Також стануть у нагоді заняття спортом.
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