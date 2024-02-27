Так, Водолій, Телець і Козоріг, наважтеся змінити своє життя на краще. Втім, для цього доведеться пропрацювати проблемні питання, пише LifeStyle 24.

Важливо У дім постукає біда: 3 знаки зодіаку, яким ця весна принесе багато проблем

Водолій

Ваша тривога могла зрости, чи не кожного дня мучать переживання абсолютно про все. Не бійтеся й не соромтеся звернутися за допомогою. Це не слабкість, а турбота про себе.

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Зверніть увагу Насувається чорна смуга: в якого знака зодіаку у березні почнуться проблеми

Телець

У перший місяць весни може початися чорна смуга. Важко тримати себе в руках у непростий період. За потреби, зверніться до спеціаліста.

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До речі Навесні 3 знакам зодіаку розіб'ють серце: хто у списку

Козоріг

Цієї весни у вас можуть виникнути серйозні проблеми. Буде нелегко справитися з переживаннями. До речі, кохана людина може розбити серце. Не звинувачуйте себе у всіх бідах світу, краще зверніться за допомогою.

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