Йдеться про Козорогів, Скорпіонів та Овнів. Саме їм варто готуватися до випробувань, які прийдуть разом з теплом, передає LifeStyle 24.

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Козоріг

Козороги зустрінуть цю весну у дуже поганому моральному стані. Ба більше, кількість проблем збільшуватиметься з кожним днем. В кінці березня, зокрема, у двері вашої домівки постукає біда. Це буде складний період для всієї сім'ї.

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Скорпіон

У деяких проблемах, які зараз є в житті, Скорпіони винні самі. Адже вчасно не дослухалися до порад рідних та друзів. Астрологи кажуть, що ця весна буде для вас надскладною. Річ у тім, що втратите багатьох близьких людей. Хтось покине ваше життя назавжди. Готуйтеся себе до цього морально вже.

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Овен

Всю весну Овни будуть боротися з проблемами на роботі. Ви зможете видихнути спокійно лише влітку. Однак поодинокі випробування все одно траплятимуться. Зараз варто правильно розставити пріоритети та сконцентруватися на подоланні усіх труднощів.

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