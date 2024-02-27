Речь идет о Козерогах, Скорпионах и Овнах. Именно им стоит готовиться к испытаниям, которые придут вместе с теплом, передает LifeStyle 24.

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Козерог

Козероги встретят эту весну в очень плохом моральном состоянии. Более того, количество проблем будет увеличиваться с каждым днем. В конце марта, в частности, в двери вашего дома постучится беда. Это будет сложный период для всей семьи.

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Скорпион

В некоторых проблемах, которые сейчас есть в жизни, Скорпионы виноваты сами. Ведь вовремя не прислушались к советам родных и друзей. Астрологи говорят, что эта весна будет для вас сверхсложной. Дело в том, что потеряете многих близких людей. Кто-то покинет вашу жизнь навсегда. Готовьте себя к этому морально уже.

Гороскоп для Скорпионов

Овен

Всю весну Овны будут бороться с проблемами на работе. Вы сможете выдохнуть спокойно только летом. Однако единичные испытания все равно будут случаться. Сейчас стоит правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на преодолении всех трудностей.

Гороскоп для Овнов