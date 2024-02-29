Так, Овен, Скорпіон, Стрілець і Телець, пакуйте речі. На вас чекає переїзд, пише LifeStyle 24.

Цікаво Буде на сьомому небі: якому знаку зодіаку неймовірно пощастить 1 березня

Овен

Цієї весни у вас з'явиться можливість переїхати до нової квартири або будинку. Причини можуть доволі-таки різні: як розлучення з партнером, так і кар'єрний ріст. Втім, повірте, цей переїзд піде вам на користь.

Овен

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Телець

Навесні можете наважитися переїхати до іншого міста або країни, щоб зміни життя на краще. Зокрема, знайти нові можливості для кар'єрного й особистісного зростання. Це буде важливим кроком для самореалізації та розвитку. До речі, переїзд допоможе знайти гармонію в собі.

Телець

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Стрілець

Ця весна буде для вас щасливою. Зірки пророкують переїзд. Цікаво, що він буде пов'язаний зі змінами в особистому житті. На Стрільців чекає справжнє кохання.

Стрілець

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Скорпіон

Навесні Скорпіони можуть вирішити переїхати до нового житла чи навіть міста, де нарешті відчують спокій, щастя та гармонію. Уже в березні моєливі серйозні зміни в житті.

Скорпіон

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