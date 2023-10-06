24 Канал розповість про знаменитостей, зовнішність яких кардинально змінилась. Цьому посприяли не тільки маніпуляції, але й час.

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Мадонна

Мадонна публічно не визнає, що робила пластичні операції. Але хірурги підозрюють, що акторка наважувалась на ринопластику, підтяжку обличчя та численні уколи краси. Ймовірно, вона вводила філери у губи, вилиці та скроні. Мадонні також часто дорікають через відфотошоплені фото.



Зірки до і після пластики / Колаж 24 Канал

Меган Фокс

Акторка завжди користувалась прихильністю фанів через зовнішність, але з часом стало важко не помічати неприродні зміни. Пластичні хірурги вважають, що вона уколола філери у губи та щоки.



Зірки до і після пластики / Колаж 24 Канал

Кайлі Дженнер

Практично кожна з сестер Кардашян робила певні маніпуляції з зовнішністю. Та найбільш помітні вони у Кайлі Дженнер – дівчина збільшила губи, ймовірно, зробила операцію бурлхорн. Також фани підозрюють, що зірка наважилась на ринопластику та корекцію обличчя.



Зірки до і після пластики / Колаж 24 Канал