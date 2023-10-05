Акторка Сірша Ронан надихає на нову осінню стрижку. Вона відвідала показ Louis Vuitton на Тижні моді в Парижі та засліпила своєю красою усіх.

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Стрижка Сірші Ронан – тренд сезону

Перукар Адір Абергель створив Сірші Ронан бездоганну стрижку на жовтень. Злегка посічена обробка кінчиків та довжина до підборіддя створила вишуканий та улесливий образ. Такий боб зірковий перукар уклав з легким вигином посередині.

Коротка та гостра стрижка боб суперпопулярна цього сезону. Вона дуже актуальна в період, коли ми носимо теплі светри з горлом.

Стрижку боб можна робити по-різному, знаходячи бездоганний варіант саме для себе.

Стиль Сірші Ронан – з обличчям у ластовинні, виділеними бровами, рум'яними щоками та свіжою шкірою ідеально пасує для осені.