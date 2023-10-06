24 Канал расскажет о знаменитостях, внешность которых кардинально изменилась. Этому поспособствовали не только манипуляции, но и время.

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Мадонна

Мадонна публично не признает, что совершала пластические операции. Но хирурги подозревают, что актриса решалась на ринопластику, подтяжку лица и многочисленные уколы красоты. Вероятно, она вводила филеры в губы, скулы и виски. Мадонны также часто упрекают из-за отфотошопленных фото.



Звезды до и после пластики / Коллаж 24

Меган Фокс

Актриса всегда пользовалась привязанностью фанатов через внешность, но со временем стало трудно не замечать неестественные изменения. Пластические хирурги считают, что она уколола филеры в губы и щеки.



Звезды до и после пластики / Коллаж 24

Кайли Дженнер

Практически каждая из сестер Кардашян совершала определенные манипуляции с внешностью. Но наиболее заметны они у Кайли Дженнер – девушка увеличила губы, вероятно, совершила операцию бурлхорн. Также фаны подозревают, что звезда отважилась на ринопластику и коррекцию лица.



Звезды до и после пластики / Коллаж 24