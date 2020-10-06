Нещодавно в ЗМІ з'явились чутки про роман між британською співачкою Адель та репером Skepta. Пару бачили разом в одному з пабів Лондона. Тепер поговорюють про те, що вони пов'язані любовним трикутником з Наомі Кемпбелл.

Після важкого розлучення популярна британська співачка Адель почала стосунки з репером Skepta. Однак видання Mirror припускає, що пара потрапила у любовний трикутник разом з моделлю Наомі Кемпбелл.

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Одна з найоплачуваніших британських моделей Наомі Кемпбелл у 2018 році знялась зі Skepta у відвертій фотосесії для видання GQ. Тоді пара офіційно підтвердила романтичні стосунки.



Наомі Кемпбелл зі Skepta / GQ

Тому зараз поширюються чутки про те, що в Наомі не згасли почуття до виконавця, однак сам репер надає перевагу саме Адель. Таким чином, конкуренція між жінками не згасає. Втім, представник моделі спростував такі думки та зазначив, що вони зі Skepta залишилися в дружніх стосунках.

Джерело, близьке до 32-річної співачки розповіло про те, що зараз вони з репером просто розважаються. Але Адель "шаленіє" від нього і сподівається на перехід від спілкування до серйозніших стосунків.

Нагадаємо, що нещодавно британську співачку помітили під час зустрічі з репером в одному з нічних барів Лондона. Фанати, які спостерігали за Адель, розповідали про її хороший настрій. Вона голосно сміялась і багато розмовляла з людьми.