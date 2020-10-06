Недавно в СМИ появились слухи о романе между британской певицей Адель и рэпером Skepta. Пару видели вместе в одном из пабов Лондона. Теперь говорят о том, что они связаны любовным треугольником с Наоми Кэмпбелл.

После тяжелого развода популярная британская певица Адель начала отношения с рэпером Skepta. Однако издание Mirror предполагает, что пара попала в любовный треугольник вместе с моделью Наоми Кэмпбелл.

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Одна из самых высокооплачиваемых британских моделей Наоми Кэмпбелл в 2018 году снялась со Skepta в откровенной фотосессии для издания GQ. Тогда пара официально подтвердила романтические отношения.

Наоми Кэмпбелл и Skepta / GQ

Поэтому сейчас распространяются слухи о том, что в Наоми не угасли чувства к исполнителю, однако сам рэпер предпочитает именно Адель. Таким образом, конкуренция между женщинами не угасает. Впрочем, представитель модели опроверг такие мысли и отметил, что они со Skepta остались в дружеских отношениях.

Источник, близкий к 32-летней певице рассказал о том, что сейчас они с рэпером просто развлекаются. Но Адель "без ума" от него и надеется на переход от общения к серьезным отношениям.

Напомним, что недавно британскую певицу заметили во время встречи с рэпером в одном из ночных баров Лондона. Фанаты, наблюдавшие за Адель, рассказывали о ее хорошем настроении. Она громко смеялась и много разговаривала с людьми.