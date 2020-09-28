Британская певица Адель в апреле прошлого года пережила тяжелый развод с Саймоном Конецки. Однако, недавно звезду заметили на улицах Лондона с известным рэпером и говорят, что Адель начала романтические отношения.

Популярная британская певица Адель за последний год пережила немало изменений. В апреле 2019 года она развелась с Саймоном Конецки и за это время похудела до неузнаваемости. Теперь таблоид The ​​Sun сообщил о том, что у Адель есть бойфренд.

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Им, вероятно, стал известный рэпер Skepta. По словам издания, пару заметили во время ночной встречи в Лондоне. Вместе они посетили бар виртуальной реальности, а затем к ним присоединился друг рэпера.

Они с Skepta громко разговаривали и смеялись, я слышал это с другого конца площадки. Похоже на то, что им было хорошо вместе,

– сообщил один из фанов певицы, который заметил ее в баре.

Также Адель много общалась с людьми и выглядела счастливой.

Отметим, что пара была знакома и раньше. В 2016 году рэпер заявлял в интервью ES Magazine о том, что она часто пишет ему и рассказывает о своей жизни. Также, когда карьера рэпера была в кризисном состоянии, он даже задумывался о том, чтобы покинуть музыкальную индустрию. Но впоследствии Адель поделилась фотографией мужчины в соцсетях, что и спасло его карьеру.