Британська співачка Адель в квітні минулого року пережила важке розлучення з Саймоном Конецьким. Однак, нещодавно зірку помітили на вулицях Лондона з відомим репером і подейкують, що Адель почала романтичні стосунки.

Популярна британська співачка Адель за останній рік пережила чимало змін. У квітні 2019 року вона розлучилась з Саймоном Конецьким та за цей час схудла до невпізнаваності. Тепер таблоїд The Sun повідомив про те, що Адель має бойфренда.

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Ним, ймовірно, став відомий репер Skepta. За словами видання, пару помітили під час нічної зустрічі в Лондоні. Разом вони відвідали бар віртуальної реальності, а згодом до них приєднався друг репера.

Вони зі Skepta голосно розмовляли та сміялися, я чув це з іншого кінця майданчика. Схоже на те, що їм було добре разом,

– повідомив один з фанів співачки, який помітив її в барі.

Також Адель багато спілкувалась з людьми і виглядала щасливою.

Зазначимо, що пара була знайома і раніше. У 2016 році репер заявляв в інтерв'ю ES Magazine про те, що вона часто пише йому та розповідає про своє життя. Також, коли кар'єра репера була в кризовому стані, він навіть задумувався про те, щоб покинути музичну індустрію. Але згодом Адель поділилась фотографією чоловіка в соцмережах, що і врятувало його кар'єру.