Деякі знаки Зодіаку будуть відчувати кохання та підтримку від партнера, а інші можуть влаштувати незабутнє побачення для другої половинки. Яким буде ваше особисте життя – читайте любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Овна

Цього тижня Овнам, за словами астрологів, потрібно бути уважнішими до своєї другої половинки, приділяти йому / їй більше часу та слухати своє серце. Якщо ви відчуваєте, що охололи до партнера, то спробуйте освіжити ваші почуття. А краще поговоріть про стосунки. Спільними зусиллями ви знайдете гармонію та щастя.

А самотні Овни саме у тиждень з 12 по 18 липня мають нарешті підійти до людини, яка вас давно цікавить, і зізнатися у своїх почуттях. У цей період удача на вашому боці. Тож, вже незабаром очікуйте на пристрасний роман.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Тельця

У любовному житті Тельців цього тижня буде панувати гармонія та спокійна атмосфера. Але астрологи рекомендують вам відкритіше висловлювати свої почуття та частіше казати слова кохання. А на вихідні заплануйте щось романтичне або сходіть на побачення. І цього тижня вам краще уникати суперечок у парі.

А одиноким Тельцям варто зрозуміти, що зміна статусу вашого любовного життя залежить від вас. Можливо, слід звернути увагу на вашу колегу чи знайомого. З цього може вийти щось дуже цікаве.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року для Близнюків

У цей тиждень стосунки Близнюків увійдуть у хорошу фазу, і всі конфлікти між вами та вашим партнером нарешті вирішаться. Ви зробите своє любовне життя ще кращим, якщо виявите більше інтересу та прихильності до коханої людини. Вам зараз необхідно проводити більше часу разом.

Самотнім Близнюкам не варто розчаровуватися через відсутність стосунків. Насолоджуйтеся своїм життям та теплим періодом літа. А нове кохання настане тоді, коли ви цього найменше очікуватимете.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Рака

Ракам цього тижня варто докласти певних зусиль для своїх стосунків. Зокрема, не залишайте партнера "на другому плані" та не провокуйте ревнощів без причини, бо це може призвести до конфліктів. Будьте разом з партнером, гуляйте, дивіться фільми чи ходіть на побачення. Ви маєте показати партнеру, наскільки він / вона важливий для вас.

Самотнім Ракам варто подумати про стосунки, які ви хотіли б мати. Хтось з вашого оточення має до вас симпатію. Можливо, варто спробувати побудувати нові стосунки?

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Лева

Левам у період з 12 по 18 липня краще не згадувати минулі конфлікти та не створювати сварку у вашій парі. Побудьте наодинці та подумайте про стосунки. Щоб уникнути зайвих проблем, поговоріть з партнером та дізнайтеся, чого очікуєте один від одного. До кінця тижня ви зможете налагодити стосунки і відчуєте кохання.

Самотнім Левам треба і надалі продовжувати спілкуватися і зустрічатися з новими людьми. Але починати серйозні стосунки ви поки не готові, астрологи радять з цим зачекати.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Діви

Дів чекає вдалий тиждень. У ваше любовне життя увірвуться події, що позитивно вплинуть майбутнє та принесуть зміни, які ще більше зблизять вас з другою половинкою. Загалом, все буде проходити позитивною і це надихне на нові подвиги в ім'я любові. Можливо, ви захочте вивести стосунки на новий рівень.

Самотні Діви цього тижня будуть дуже комунікативні, і це принесе вам полегшення та новий підхід до кохання. Адже більше знайомств – більше шансів, що ви зустрінете ідеального кандидата на ваше серце.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Терезів

Цей тиждень для Терезів може виявитися чудовим, якщо ви проводитимете багато часу разом з партнером та зможете вирішити деякі проблеми у стосунках. Астрологи радять насолоджуватися часом разом і позбутися думок, які вас турбують. Адже вам добре з цією людиною, тож відкиньте негативні думки.

А одиноким Терезам варто радіти чудовим дням наодинці, адже зовсім скоро ви зустрінете людину, про яку мрієте. Залишилося трохи почекати, і у вас складуться прекрасні стосунки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Скорпіона

Скорпіонам у найближчі дні варто нарешті припинити мріяти і подивитися на деякі речі більш реалістично. З’ясуйте, чого ви хочете від свого партнера і які ваші потреби. І лише тоді ви зможете виправити всі негаразди та покращити стосунки з партнером. До того ж, можна зробити другій половинці подарунок чи сюрприз, це завжди зближує пару.

Самотнім Скорпіонам астрологи радять залишатися спокійними та придивитися до свого оточення. Можливо, серед ваших друзів є людина, яка вам ідеально підходить. Але не поспішайте, спробуйте спочатку зрозуміти його/її наміри.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Стрільця

Цього тижня стосунки Стрільців будуть складатися добре, і ваш партнер буде приємно здивований від сюрпризів. Очікуйте позитивні зрушення в стосунках. Наприклад, деякі Стрільці можуть зважитися на серйозні кроки чи навіть новий етап у стосунках (пропозицію, одруження чи рішення про дитинку).

Одиноким Стрільцям потрібно приділити свою увагу тим, хто цього заслуговує і хто щиро зацікавлений у вас. Припиніть спілкування з людьми, які зрадили вас у минулому. Будьте відкриті до нових знайомств, а минуле залиште в минулому.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Козерога

Цього тижня стосунки Козерогів, за словами астрологів, будуть чудовими, якщо ви не будете згадувати образи чи сварки, які виникали останнім часом у вашій парі. Тримайте себе в руках і не перевіряйте відносини на міцність. Краще складіть нові плани на майбутнє і зробіть щось, що оживить ваші стосунки.

Самотнім Козерогам варто придивитися до кандидатів на ваше серце. Адже цього тижня ви можете вирішити, що настав час створити стосунки. Успіх буде на вашому боці. Головне – впевнитися, що це "ваша людина".

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Водолія

Водоліям астрологи обіцяють захоплюючий тиждень з великими перспективами на майбутнє. Загалом ваші стосунки покращаться і ви знайдете гармонію у парі. Але пам'ятайте і про партнера, який робить вас щасливим, – до прикладу, можна підготувтаи приємний подарунок для нього / неї.

Одиноким Водоліям астрологи радять підготуватися до нових стосунків, адже ваша самотність триватиме недовго. Ваші друзі познайомлять вас з особливою людиною, яка вам сподобається. Що з цього вийде – ви дізнаєтеся незабаром.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 року для Риб

Рибам цього тижня потрібно поговорити зі своїм партнером про проблеми у парі. Можливо, ви ваші почуття один до одного дещо згасли. Якщо ви хочете їх врятувати – частіше ходіть на побачення та влаштовуйте сюрпризи один одному. А щоб не погіршити ситуацію – не провокувати партнера ревнощі чи конфлікти.

Самотнім Рибам треба постаратися провести якомога більше часу зблизькими людьми і друзями. Не зациклюйтеся на пошука кохання, адже ваш час ще не прийшов. Зараз насолоджуйтеся своєю свободою.