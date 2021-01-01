Новий 2021 рік є роком Бика за східним гороскопом, і саме ця тварина є символом любові й укладення шлюбу, тож цей рік буде сприятливим для кохання. У 2021 пари будуть створювати серйозні стосунки, але романтики буде мало, більше чекайте практичних дій від коханих.

2021 рік допоможе вільним людям знайти кохання, а закоханим та сімейним союзам – дасть більше любові та турботи. Окрім того, астрологи обіцяють стабільність і гармонію в парах. Тож, журналісти У цілому, а закоханим та сімейним союзам – дасть більше любові та турботи. Окрім того, астрологи обіцяють стабільність і гармонію в парах. Тож, журналісти LifeStyle 24 підготували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку.

Цікаво Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Овна

Для Овнів 2021 рік принесе нові можливості, нових друзів та любов. Цей Рік для вашого знака Зодіаку є одним з найбільш вдалих і успішних.

Так, протягом перших місяців 2021 року Овен буде мати багато романтики. Ви будете задоволені стабільністю ваших стосунків, які ви зараз маєте, і будете чудово вживатися з партнером. Під впливом зірок пристрасть між вами та коханою людиною збільшиться.

Одружені пари також будуть мати вдома цього року чарівну атмосферу, в якій буде багато любові, турботи та тепла.

А самотні Овни зустрінуть кохання всього свого життя. Між вами буде багато пристрасті, але з цим варто бути обережним. Переконайтеся, що ваші почуття один до одного – взаємні.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Тельця

Тельцям в першій половині 2021 року варто чекати на зміни в любовному житті. Деякі з них можуть вирішити змінити ваші стосунки. Зокрема, деякі представники цього знаку Зодіаку можуть мати любовну кризу. Тому остерігайтеся постійних сварок з партнером і поступайтеся один одному.

Одружені та пари у стосунках цього року зможуть стабілізувати своє особисте життя. Між вами все буде чудово ладнатися, сварки будуть зменшуватися, і ви отримаєте "нову порцію" кохання від рідної людини. Іноді варто освіжити почуття.

Але, починаючи з другої половини року, астрологи передбачають самотнім Тельцям нове кохання. Лише під кінець 2021 року ви зустрінете людину, з якою у вас можуть скластися романтичні стосунки. Ця зустріч може відбутися на вечірці.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Близнюків

Близнюки у перші місяці 2021 року будуть мати багато позитивних новин. Деякі з вас знайдуть своє кохання, інші – зміцнять стосунки. Вас чекає рік, повний гармонії, чуттєвості та емоційної близькості.

Вам сподобаються приємні та часті побачення від коханої людини. Цього року ви будете мати міцні почуття і будете щасливими зі своїм партнером. А кінець 2021 року буде сприятливим для молодих пар та подружжя. Тож, у Близнюків є всі шанси зміцнити зв’язок зі коханою людиною.

А самотні Близнюки можуть закохатися з першого погляду і знайти своє щастя. Можливо, успіх у любовному житті трапляється не так часто, але тепер ви повинні цим скористатися. Тож, цей рік є сприятливим для початку стосунків.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Рака

2021 рік для Раків стане неймовірний ще з самого початку. Всі конфлікти та непорозуміння нарешті залишаться в минулому. А рік Бика принесе вам спокій та гармонію в сімейне життя.

Шлюб та серйозні стосунки матимуть позитивні сторони у цьому році. Ви будете сповнені щастя, не слідкуватимете за часом та отримаєте насолоду від стосунків з партнером. Зірки радять більше піклуватися про кохану людину, враховувати її інтереси та не ревнувати.

А самотні Раки вже у другій половині 2021 року зустрінуть чарівну людину, але, на перший погляд ви подумаєте, що між вами немає нічого серйозного. Проте з часом ви з головою поринете у ці стосунки і повірите в справжню кохання.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Лева

У перші місяці 2021 року в життя Левів любов вторгнеться справжньою бурею. Вона може назавжди змінити ваше життя, і зробити почуття між вами міцними та тривалими. Цього року ви будете віддавати себе стосункам та сім’ї і отримаєте від цього справжню насолоду.

Тож, для сімейних пар та людей у стосунках 2021 рік буде схожим на новий медовий місяць. Протягом останньої частини року пристрасть відіграватиме важливу роль, буде багато емоцій та почуттів. Ви зможете прожити чудову історію кохання.

Водночас самотні Леви несподівано закохаються з першого погляду: професійні стосунки можуть раптово запалити пристрастю, а після рокової зустрічі вас "накриє" кохання від цієї людини. Ви будете повністю захоплені чарівністю людини, до якої залицяєтесь.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Діви

На початку 2021 року любовне життя Дів може зіткнутися з деякими проблемами. Ви будете вагатися, зробивши вибір, але це принесе вам багато щастя у підсумку. Але загалом протягом року Діви будуть знаходитися в романтичному настрої.

У стосунках та сім'ях можливі несподівані події позитивного характеру. Зокрема вас може чекати пропозиція, заручини чи навіть одруження у цьому році. Окрім того, 2021 рік буде випробовувати стосунки Дів на міцність, тому якщо вони для вас дійсно дорогі – бережіть їх та не робіть помилок.

А самотнім Дівам рік Бика допоможе налаштувати тягу до романтики. Навіть з огляду на завищені очікування, ви зможете зустріти свою половинку. А зірки будуть допомагати вам у побудові цих відносин, але потрібно буде проявити наполегливість.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Терезів

2021 є вдалим роком для Терезів. У вас добре складатимуться стосунки з коханими людьми. Терези, які мають серйозні стосунки, будуть повністю задоволені цим роком. Тож, це чудовий час для того, щоб заручитися, одружитися або відновити своє любовне життя.

Окрім того, гороскоп прогнозує ідилію в сімейному житті. Цьому посприяє символ року – Бик, який виступає за вірність та сімейні цінності. А вплив зірок закріпить любов між уже сформованими парами. Ви будете більше часу проводити разом, і це зблизить вас.

А самотні Терези несподівано навіть для себе закохаються в людину, з якою вас зведе доля. І хоча на представників цього знаку Зодіаку очікує безліч знайомств, зустріти справжню любов вдасться не кожному.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Скорпіона

Скорпіонів чекають прекрасні часи в 2021 році. Сміх, обійми та поцілунки – цього у вас буде багато. Зокрема, перші місяці року принесуть вам щастя, тож ви будете вражені. Зірки дійсно хочуть надихнути вас.

У любовних і сімейних стосунках Скорпіони будуть схильні до експериментів та пошуку нових, незвичайних відчуттів. Загалом рік буде щасливим для вас, якщо й будуть допущені помилки, то ви зможете виправити ситуацію. Цей період також сприятливий для заручин і одруження.

Самотні Скорпіони на початку року захочуть серйозних відносин, однак навряд чи почуття виявляться взаємними. Зірки закликають не сумувати і дочекатися літа. Адже саме тоді ви зможете знайти своє кохання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Стрільця

Стрільців у 2021 році кохання буде переслідувати. Ви отримаєте чисті почуття, чарівні емоції та приємні моменти. Рік Бика обіцяє вам сприятливі зміни в особистому житті, але будьте готові і до проблем.

Пари у стосунках будуть балансувати в гармонії та бажанні пригод. Перша половина року дуже сприятлива — у вас вийде все задумане і навіть більше, особливо це стосується сімейного життя чи народження дітей. Це хороший рік для зміцнення любовних взаємин.

Натомість самотнім Стрільцям цього року вдасться знайти другу половинку і найкращим часом для цього буде літо. Зірки обіцяють зустріч з цікавою людиною при незвичайних обставинах.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Козерога

Для Козерога 2021 рік настає з сентиментальним кліматом, який буде контрастним у перші місяці. Ви будете переходити з однієї крайності в іншу, але любовне життя покращуватиметься. Ваші стосунки з партнером будуть сповнені романтики до кінця року.

Козероги у стосунках будуть безхмарно щасливими у відносинах. Їх любові в 2021 році ніщо не загрожує. До того ж, в рік Бика ви зможете вивести стосунки на новий рівень. Але сімейним Козерогам зірки радять більше проводити часу з другою половинкою та дітьми.

Самотні Козероги захочуть пригод і емоцій. Тож, є велика ймовірність того, що колишній коханий захоче відновити колишні відносини, однак цей варіант вам треба добре обміркувати. До кінця року ви зустрінете людину, яка призначена вам долею.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Водолія

У 2021 році Водолії будуть в стані ейфорії. Вже з першого місяця року ви отримаєте шанс на новий початок любовного життя (вас чекає вирішальна і несподівана подія). До того ж, це сприятливий період для побудови сім’ї.

У парах буде панувати взаєморозуміння, більшість Водоліїв цього року будуть відчувати прихильність до своїх партнерів. Ви зможете знайти щастя в міцних відносинах. Загалом, вас чекає насичений рік, проте астрологи рекомендують не піддаватися спокусам.

Самотні Водолії спробують стабілізувати своє любовне життя та завести міцні стосунки. Можливо, на вас чекає кохання з першого погляду (це може статися під час закордонної поїздки або несподіваної зустрічі). Але для початку варто зрозуміти, яку людину хотілося б мати поруч.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на 2021 рік для Риб

Риби в першій половині 2021 року отримають багато любові та задоволення. Ви зараз перебуваєте напередодні великих змін, а все, що буде розпочато в кінці року, отримає своє продовження в 2022.

Пари у любовному житті не матимуть серйозних проблем. Астрологи рекомендують присвятити час сімейного життя, разом займатися спільною справою, щоб зблизитися і розкритися один для одного з нових сторін. Приділяйте увагу коханим, і тоді рік залишить по собі приємні враження.

Для самотніх Риб шанси знайти партнера збільшаться, але вам не потрібно з цим поспішати. В потрібний час ви зустрінете пару своєї мрії, адже ви на це заслуговуєте. Тому потрібно розслабитися і насолоджуватися коханням.