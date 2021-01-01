Новый 2021 год является годом Быка по восточному гороскопу, и именно это животное является символом любви и заключения брака, поэтому этот год будет благоприятным для любви. В 2021 пары будут создавать серьезные отношения, но романтики будет мало, ждите практических действий от любимых.

2021 год поможет свободным людям найти любовь, а влюбленным и семейным союзам – даст больше любви и заботы. Кроме того, астрологи обещают стабильность и гармонию в парах. Поэтому, журналисты В целом, а влюбленным и семейным союзам – даст больше любви и заботы. Кроме того, астрологи обещают стабильность и гармонию в парах. Поэтому, журналисты LifeStyle 24 подготовили любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака.

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Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на 2021 год для Овна

Для Овнов 2021 год принесет новые возможности, новых друзей и любовь. Этот год для вашего знака Зодиака один из самых удачных и успешных.

Так, в течение первых месяцев 2021 года Овен будет иметь много романтики. Вы будете довольны стабильностью отношений, которые у вас сейчас есть, и будете прекрасно вживаться с партнером. Под влиянием звезд страсть между вами и любимым человеком увеличится.

У женатых пар также будет дома в этом году волшебная атмосфера, в которой будет много любви, заботы и тепла.

А одинокие Овны встретят любовь всей своей жизни. Между вами будет много страсти, но с этим стоит быть осторожным. Убедитесь, что ваши чувства друг к другу – взаимны.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на 2021 год для Тельца

Тельцам в первой половине 2021 года стоит ждать перемен в любовной жизни. Некоторые из них могут решить изменить ваши отношения. В частности, у некоторых представителей этого знака Зодиака может быть любовный кризис. Поэтому остерегайтесь постоянных ссор с партнером и уступайте друг другу.

Женатые и пары в отношениях в этом году смогут стабилизировать свою личную жизнь. Между вами все будет прекрасно ладиться, ссоры будут уменьшаться, и вы получите "новую порцию" любви от родного человека. Иногда стоит освежить чувства.

Но, начиная со второй половины года, астрологи предсказывают одиноким Тельцам новую любовь. Лишь под конец 2021 года вы встретите человека, с которым у вас могут сложиться романтические отношения. Эта встреча может состояться на вечеринке.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на 2021 год для Близнецов

Близнецы в первые месяцы 2021 года будут иметь много позитивных новостей. Некоторые из вас найдут свою любовь, другие – укрепят отношения. Вас ждет год, полный гармонии, чувственности и эмоциональной близости.

Вам понравятся приятные и частые свидания от любимого человека. В этом году у вас будут сильные чувства и вы будете счастливы со своим партнером. А конец 2021 года будет благоприятным для молодых пар и супругов. Поэтому, у Близнецов есть все шансы укрепить связь с любимым человеком.

А одинокие Близнецы могут влюбиться с первого взгляда и найти свое счастье. Возможно, успех в любовной жизни случается не так часто, но теперь вы должны этим воспользоваться. Поэтому, этот год является благоприятным для начала отношений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на 2021 год для Рака

2021 год для Раков станет невероятен еще с самого начала. Все конфликты и недоразумения наконец останутся в прошлом. А год Быка принесет вам покой и гармонию в семейную жизнь.

Брак и серьезные отношения будут иметь положительные стороны в этом году. Вы будете полны счастья, не будете следить за временем и получите наслаждение от отношений с партнером. Звезды советуют больше заботиться о любимом человеке, учитывать его интересы и не ревновать.

А одинокие Раки уже во второй половине 2021 года встретят обворожительного человека, но, на первый взгляд вы подумаете, что между вами нет ничего серьезного. Однако со временем вы с головой окунетесь в эти отношения и поверите в настоящую любовь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на 2021 год для Льва

В первые месяцы 2021 года в жизнь Львов любовь вторгнется настоящей бурей. Она может навсегда изменить вашу жизнь и сделать чувства между вами прочными и длительными. В этом году вы будете отдавать себя отношениям и семье и получите от этого истинное наслаждение.

Поэтому, для семейных пар и людей в отношениях 2021 год будет похожим на новый медовый месяц. В течение последней части года страсть будет играть важную роль, будет много эмоций и чувств. Вы сможете прожить замечательную историю любви.

В то же время одинокие Львы неожиданно влюбятся с первого взгляда: профессиональные отношения могут внезапно зажечь страстью, а после роковой встречи вас "накроет" любовь от этого человека. Вы будете полностью восхищены обаянием человека, за которым ухаживаете.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на 2021 год для Девы

В начале 2021 года любовная жизнь Дев может столкнуться с некоторыми проблемами. Вы будете колебаться, сделав выбор, но это принесет вам много счастья в итоге. Но в целом в течение года Девы будут находиться в романтическом настроении.

В отношениях и семьях возможны неожиданные события положительного характера. В частности вас может ждать предложение, помолвка или даже бракосочетание в этом году. Кроме того, 2021 год будет испытывать отношения Дев на прочность, поэтому если они для вас действительно дорогие – берегите их и не делайте ошибок.

А одиноким Девам год Быка поможет настроить тягу к романтике. Даже учитывая завышенные ожидания, вы сможете встретить свою половинку. А звезды будут помогать вам в построении этих отношений, но нужно будет проявить настойчивость.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на 2021 год для Весов

2021 является удачным годом для Весов. У вас хорошо будут складываться отношения с любимыми людьми. Весы, у которых серьезные отношения, будут полностью удовлетворены этим годом. Поэтому, это отличное время для того, чтобы обручиться, жениться или восстановить свою любовную жизнь.

Кроме того, гороскоп прогнозирует идиллию в семейной жизни. Этому поспособствует символ года – Бык, выступающий за верность и семейные ценности. А влияние звезд закрепит любовь между уже сложившимися парами. Вы будете больше времени проводить вместе, и это сблизит вас.

А одинокие Весы неожиданно даже для себя влюбятся в человека, с которым вас сведет судьба. И хотя на представителей этого знака Зодиака ожидает множество знакомств, встретить настоящую любовь удастся не каждому.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на 2021 год для Скорпиона

Скорпионов ждут прекрасные времена в 2021 году. Смех, объятия и поцелуи – этого у вас будет много. В частности, первые месяцы года принесут вам счастье, поэтому вы будете поражены. Звезды действительно хотят вдохновить вас.

В любовных и семейных отношениях Скорпионы будут склонны к экспериментам и поиску новых, необычных ощущений. В целом год будет счастливым для вас, если и будут допущены ошибки, то вы сможете исправить ситуацию. Этот период также благоприятен для помолвки и бракосочетания.

Одинокие Скорпионы в начале года захотят серьезных отношений, однако вряд ли чувства окажутся взаимными. Звезды призывают не унывать и дождаться лета. Ведь именно тогда вы сможете найти свою любовь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на 2021 год для Стрельца

Стрельцов в 2021 году Любовь будет преследовать. Вы получите чистые чувства, волшебные эмоции и приятные моменты. Год Быка сулит вам благоприятные перемены в личной жизни, но будьте готовы и к проблемам.

Пары в отношениях будут балансировать в гармонии и желании приключений. Первая половина года очень благоприятна — у вас получится все задуманное и даже больше, особенно это касается семейной жизни или рождения детей. Это хороший год для укрепления любовных взаимоотношений.

Зато одиноким Стрельцам в этом году удастся найти вторую половинку и лучшим временем для этого будет лето. Звезды обещают встречу с интересным человеком при необычных обстоятельствах.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на 2021 год для Козерога

Для Козерога 2021 год наступает с сентиментальным климатом, который будет контрастным в первые месяцы. Вы будете переходить из одной крайности в другую, но любовная жизнь будет улучшаться. Ваши отношения с партнером будут полны романтики до конца года.

Козероги в отношениях будут безоблачно счастливыми в отношениях. Их любви в 2021 году ничто не угрожает. К тому же, в год Быка вы сможете вывести отношения на новый уровень. Но семейным Козерогам звезды советуют больше проводить времени со второй половинкой и детьми.

Одинокие Козероги захотят приключений и эмоций. Поэтому, есть большая вероятность того, что бывший возлюбленный захочет восстановить прежние отношения, однако этот вариант вам надо хорошо обдумать. До конца года вы встретите человека, который предназначен вам судьбой.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на 2021 год для Водолея

В 2021 году Водолеи будут в состоянии эйфории. Уже с первого месяца года вы получите шанс на новое начало любовной жизни (вас ждет решающая и неожиданное событие). К тому же, это благоприятный период для построения семьи.

В парах будет царить взаимопонимание, большинство Водолеев в этом году будут испытывать привязанность к своим партнерам. Вы сможете обрести счастье в крепких отношениях. В общем, вас ждет насыщенный год, однако астрологи рекомендуют не поддаваться соблазнам.

Одинокие Водолеи попытаются стабилизировать свою любовную жизнь и завести крепкие отношения. Возможно, вас ждет любовь с первого взгляда (это может произойти во время зарубежной поездки или неожиданной встречи). Но для начала стоит понять, какого человека хотелось бы иметь рядом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на 2021 год для Рыб

Рыбы в первой половине 2021 года получат много любви и удовольствия. Вы сейчас находитесь в преддверии больших перемен, а все, что будет начато в конце года, получит свое продолжение в 2022.

Пары в любовной жизни не будут иметь серьезных проблем. Астрологи рекомендуют посвятить время семейной жизни, вместе заниматься общим делом, чтобы сблизиться и раскрыться друг для друга с новых сторон. Уделяйте внимание любимым, и тогда год оставит по себе приятные впечатления.

Для одиноких Рыб шансы найти партнера увеличатся, но вам не нужно с этим спешить. В нужное время вы встретите пару своей мечты, ведь вы этого заслуживаете. Поэтому нужно расслабиться и наслаждаться любовью.