24 канал зібрав список засобів, яким необхідні особливі умови та прохолода холодильника.

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Органічна косметика

Ті засоби, які позначені як натуральні та органічні, мають у своєму складі багато природних ароматизаторів та консервантів. Вони не люблять високі температури та особливо попадання прямих променів сонця.

Тож засоби з позначкою "органічне" треба обов'язково ставити до холодильника та не залишати на сонці – так косметика прослужить вам довше.

Яку косметику зберігати в холодильнику / Фото Unsplash

Косметика з вітаміном С

Вітамін С дуже часто трапляється у складі косметичних засобів, тож варто бути пильними – косметику з цим вітаміном треба ховати у холодильник.

Річ у тім, що сам по собі вітамін С дуже нестабільний та руйнується від високих температур та сонця. Тому, якщо ви хочете, щоб косметика з вітаміном С продовжувала приносити користь вашій шкірі – ставте такі засоби в холодильник.

Яку косметику зберігати в холодильнику / Фото Unsplash

Парфуми

Як не дивно, парфуми краще зберігати у сухих та прохолодних місцях – низькі температури підвищують стійкість запаху парфумів та збільшують термін придатності.

Не біда, якщо ви зазвичай не ставили ваші аромати у холодильник – якщо на них не попадало сонце, і повітря було відносно сухе, парфуми залишилися в нормальному стані.

Та якщо ви хочете довше користуватися улюбленим ароматом та не втрачати особливі нотки, варто ставити парфуми в холодильник.

Яку косметику зберігати в холодильнику / Фото Unsplash

Патчі під очі

Попри те, що патчі можуть нормально стояти на температурі +25 градусів з Цельсієм, найкраще розкривають свої особливості вони під дією низьких температур.

Патчі мають на меті знімати набряки, тож охолодження лиш підсилить їх корисні властивості. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші патчі працювали на всі 100 відсотків, краще покладіть їх у холодильник за годину до використання.

Яку косметику зберігати в холодильнику / Фото Unsplash