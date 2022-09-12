24 канал собрал список средств, которым необходимы особые условия и прохлада холодильника.

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Органическая косметика

Те средства, которые обозначены как натуральные и органические, содержат много природных ароматизаторов и консервантов. Они не любят высоких температур и особенно попадание прямых лучей солнца.

Так что средства с пометкой "органическое" нужно обязательно ставить в холодильник и не оставлять на солнце – так косметика прослужит вам дольше.

Какую косметику хранить в холодильнике / Фото Unsplash

Косметика с витамином С

Витамин С очень часто встречается в составе косметических средств, поэтому следует быть бдительными – косметику с этим витамином нужно прятать в холодильник.

Дело в том, что сам по себе витамин С очень нестабильный и разрушается высокими температурами и солнцем. Поэтому, если вы хотите, чтобы косметика с витамином С продолжала приносить пользу вашей коже – ставьте такие средства в холодильник.

Какую косметику хранить в холодильнике / Фото Unsplash

Духи

Как ни странно, духи лучше хранить в сухих и прохладных местах – низкие температуры повышают стойкость запаха духов и увеличивают срок годности.

Не беда, если вы обычно не ставили ваши ароматы в холодильник – если на них не попадало солнце и воздух был относительно сухим, духи остались в нормальном состоянии.

Но если вы хотите дольше пользоваться любимым ароматом и не терять особые нотки, следует ставить духи в холодильник.

Какую косметику хранить в холодильнике / Фото Unsplash

Патчи под глаза

Несмотря на то, что патчи могут нормально стоять на температуре +25 градусов по Цельсию, лучше всего раскрывают свои особенности под действием низких температур.

Патчи имеют целью снимать отеки, поэтому охлаждение лишь усилит их полезные свойства. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши патчи работали на все 100 процентов, лучше положите их в холодильник за час до использования.

Какую косметику хранить в холодильнике / Фото Unsplash