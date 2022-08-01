24 канал підібрав топ 3 актуальних зачісок для кучерявого і хвилястого волосся, які не тільки виграшно виглядають, але і є простими в догляді.

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Боб

Вже класична та знана стрижка боб особливо круто виглядає на хвилястому волоссі. Кучеряві локони додають образу романтичності та розслабленості, а коротка стрижка візуально підтягує та видовжує лице.

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Кучерявий боб підходять для будь-якої вікової категорії та будь-якого ступеня хвилястості волосся.

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Доглядати за такою зачіскою максимально легко – достатньо просто користуватися своїми звичними засобами та сушити волосся – легка розпушеність волосся та грайлива недбалість на голові тільки підкреслить настроєвість такої зачіски.

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Шеггі

Стрижка шеггі, яка стала популярною влітку, уособлює кучерявий безлад, проте у рамках ніжної акуратності. Така стрижка підійде всім типам облич, а нерівномірно підстрижені кучері підкреслять риси лиця власниці такої нестандартної зачіски.

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Шеггі можна зробити як і на довге, так і на середнє волосся – тож влітку можна підкоротити кучері, а згодом відпустити довге волосся, не втрачаючи стилю.

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Каскад

Кучерявий каскад побачив світ ще у 90-х, та зараз повертається в тренди. Шарова стрижка на хвилясте волосся допоможе приборкати об'єм та зробити зачіску візуально м'якшою та витонченою.

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Ця зачіска не тільки виглядає надзвичайно привабливою, але і не потребує серйозного догляду та укладки. Якщо у вас хоча б трохи хвилясте волосся, каскад буде вкладатися сам.

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest

Модні зачіски для кучерявого волосся / Фото Pinterest