Коли ви закохані, то навіть буденні речі, які робить ваш партнер, можуть видаватися вам прекрасними та неймовірно сексуальними. Ось декілька історій, які підтверджують цю теорію.

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Прості, але спокусливі вчинки

1. "Під час медового місяця в Італії мій чоловік помітив, як красиво офіціант наливає вино, і повторив це. Тепер він наливає мені всі напої, і чомусь мене дуже збуджує, коли я бачу, як його зап'ястя рухається".

2. "У старшій школі в мене була дівчина. Одного дня ми були в її будинку і разом з її рідними просто відпочивали та розмовляли. Вона встала, щоб піти на кухню, і, проходячи позаду мене, злегка провела нігтями по моїй шиї. У мене досі така дія викликає миттєву ерекцію".

3. "До того, як ми стали парою, дружина показувала мені свої фото з відпустки в Австралії. На одній світлині вона була одягнена в яскраво-блакитний костюм Stinger (гідрокостюм, який захищає від отруйних медуз). Вона була найсексуальнішим океанським смурфом, якого я коли-небудь бачив".

4. "Я зустрічався з однією жінкою і ми досить часто розмовляли телефоном. Пам'ятаю, коли вперше почув її зітхання, мене вразило, наскільки це мене збудило. Це було 25 років тому, а я все ще думаю про це".



Які речі збуджують пари / Фото Cottonbro Studio, Pexels

5. "Якось я біг на пагорб зі своєю тодішньою дівчиною. В один момент вона взяла мою руку, щоб я відчув її серцебиття. Я ніколи не відчував себе більш закоханим, ніж у той момент".

6. "Мій хлопець трохи повільно засукав рукави, і мені здалося, що я нічого не чую протягом цілої хвилини".

7. "Ми кохалися, але я не міг зосередитися, бо чув як діти сперечалися в іншій кімнаті. Дружина так міцно затиснула мої вуха своїми руками і дивилася мені в очі, що я перестав взагалі що-небудь чути".

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8. "Коли я дивлюся, як мій партнер веде машину, я хочу зірвати з нього одяг".

9. "Мені зробили нігті, тому відкривати банки з газованою водою стало справжньою проблемою. Я запитала хлопця, чи може він зробити це для мене, і він відкрив банку однією рукою. Я не знаю, чому, але це здалося мені дуже сексуальним".

10. "Коли мій хлопець дуже зосереджується на чомусь, то відкидає свою кепку назад. Це зводить мене з розуму".