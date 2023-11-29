В одній із соцмереж стала вірусною тенденція 12-ти запитань, яка дозволяє як раз перевірити міцність стосунків. Далі публікуємо повний список того, що вже цього вечора можна спитати у партнера.

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12 запитань про стосунки

Пари пізнають свої стосунки на глибшому рівні за допомогою 12-ти запитань. Така тенденція стала вірусною у TikTok. Це не просто розмова, а справжнє дослідження одне одного.

Ці питання мають продемонструвати наскільки добре ви знаєте партнера, а він чи вона вас. Декі пари відповідали за допомогою текстових повідомлень і це допоможе тим, хто зараз перебуває на відстані.

Тож, ось 12 питань, які варто поставити партнеру і перевірити стосунки на міцність:

1. Якщо хтось запитає: ким я є для тебе, що ти скажеш?

2. Які три речі ти в мені любиш?

3. Чим я відрізняюся від інших, з ким ти зустрічався/розмовляв у минулому?

4. Що тобі в мені не подобається?

5. Що тобі подобається в мені?

6. Яке було твоє перше враження про мене?

7. Які три речі я часто говорю?

8. На що ти сподіваєшся щодо нашого майбутнього?

9. Якби ми зараз були разом, що б ми робили?

10. Що б ти зараз робив, якби ми ніколи не зустрілися?

11. Яким було твоє життя до того, як ми зустрілися?

12. Чи буду я назавжди займати особливе місце у твоєму серці?

Користувачі мережі зізналися, що цей тест їх дуже зворушив. А дехто запропонував відчайдушний крок: поставити запитання своїм колишнім.