Іноді стосунки можуть роками триматися не на любові, а певній залежності. Як відрізнити здорові стосунки від співзалежних – читайте далі.

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У здорових стосунках обидва партнери є незалежними. Вони зберігають свою індивідуальність та самостійність, а також можуть без проблем проводити час з друзями і мати власні інтереси.

Партнери у здорових стосунках завжди підтримують один одного та довіряють. Вони можуть відверто говорити на будь-які теми.

Залежні стосунки є формою нездорових взаємин, в яких один партнер стає емоційно, психологічно або фізично залежним від іншого партнера,

– пояснила Наталія Холоденко.

Ознаки залежних стосунків

Емоційна залежність. Один з партнерів стає емоційно залежним від іншого. Йому потрібні постійна прихильність та увага, а якщо він не отримує їх – то відчуває незадоволення, а рівень його самооцінки падає.

Незбалансованість стосунків. Зазвичай у таких стосунках партнери діляться ролями – один керує, інший – підкорюється. Залежний партнер стає пасивним. Він відмовляється від власних бажань і зважає лише на те, чого хоче інший.



Як зрозуміти, що ви перебуваєте у залежних стосунках / Фото Tobias Aeppli, Pexels

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Контроль та маніпуляція. Партнер, який перебуває у залежності від іншого, може маніпулювати коханою людиною для того, щоб отримати бажану увагу. Іноді маніпуляції можуть перерости в погрози.

Ізоляція від суспільства. Залежний партнер рідко спілкується та проводить час з друзями чи рідними, адже контролюючий партнер намагається обмежити його контакти та вплив на нього.

Фізична або емоційна насильницька поведінка. У деяких залежних стосунках ситуація може дійти до насильства.

Якщо ви простежуєте у ваших стосунках більшість з цих ознак, то вам варто поговорити з партнером, а, можливо, і звернутися до психолога.