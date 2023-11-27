Зараз партнер може зраджувати навіть не виходячи з дому. Як зрозуміти, що він або вона мають когось іншого – читайте далі.

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Раптова секретність

Вам варто замислитися, якщо партнер стає таємничим у ставленні до телефону. Він може завжди залишати його екраном донизу, аби ви не побачили небажаного повідомлення. Або ж він міг змінити свої паролі. У будь-якому з цих випадків варто запитати в коханої людини про причину таких змін.

Зміни в моделі спілкування

Головною ознакою невірності може бути зміна в моделі спілкування. До прикладу, партнер завжди швидко відповідав на ваші повідомлення, але тепер він може не відписувати годинами. Крім того, він може стати менш комунікабельним. Можливо, раніше він часто впродовж дня запитував, як у вас справи, а тепер перестав писати.

Крім того, якщо він раптово почав більше використовувати свій телефон, коли ви не разом, то це може свідчити про таємні розмови.



Як зрозуміти, що партнер вам зраджує / Фото PhotoMIX Company, Pexels

Дивна поведінка у соцмережах

Нетипова поведінка у соціальних мережах також може бути ознакою того, що партнер вам зраджує або тільки планує це зробити. Якщо він змінив головне фото, прибрав всі позначки себе на ваших фотографіях – варто звернути на це увагу.

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Використання таємних програм

Тривожним дзвіночком може стати те, що ваш партнер раптово почав використовувати нові програми для обміну повідомленнями. Або ж він поставив додатковий захист на старі програми.

У багатьох додатках є можливість надсилати повідомлення, які автоматично зникають після прочитання. То ж вести таємне листування насправді не дуже й складно.

Незрозумілі фінансові операції

Зради часто переходять з емоційної та фізичної до фінансової сфери. Якщо ви сумніваєтеся у вірності вашої коханої людини, то перевірте спільні рахунки. Можливо, ви помітите незрозумілі витрати або зняття готівки. Якщо партнер не говорив, що купував собі щось онлайн, але ви помітили таку покупку – це теж може бути "дзвіночком" про його невірність.

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Непослідовне відстеження місця перебування

Якщо ви раніше завжди ділилися з партнером вашим місцем перебування через геодані, а тепер він раптово почав вимикати цю функцію – це також може говорити про можливу зраду.