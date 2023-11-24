В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка розповіла, чим насправді займається її чоловік і хто у їхній парі дійсно має комерційний потенціал.

Дивіться також Давай поговоримо про гроші: як зіркові пари ділять свій сімейний бюджет

Оля Полякова ніколи не приховувала: на початку творчої кар'єри її активно підтримував чоловік. Мовиться безпосередньо про фінанси. Але згодом Вадим поступово припинив займатися бізнесом.

"Він не за раз збіднів. Спочатку в нього закінчився його бізнес і ми багато років витрачали гроші, які він на ньому заробив", – пояснила вона.

Згодом поповнення сімейного бюджету лягло на плечі Олі і у своїх інтерв'ю вона відверто зізнавалася, що їй подобалося працювати. Тому ось уже який час вона іронічно розповідала, що утримує свого чоловіка.

Я вже 10 років його тягну. Він з мене тягне бабло. Я кажу: "Вадік, ну як ти міг так влаштуватися". Молода, красива, ще й тобі гроші дає. А він каже: "Мабуть, в тому житті я зробив щось прекрасне",

– жартує зірка.

Але насправді Вадим таки має свій бізнес. Оля відверто зізналася, що чоловік разом зі своїм партнером наразі керує компанією, яка виробляє техніку для прибирання. І саме він у їхній родині має "комерційну жилку", а Полякова – просто займається своїм ремеслом.

А що я вмію крім того, як співати? Але ні, було декілька разів в молодості, треба повернутися до "муток",

– знову віджартувала співачка.

А усім хейтерам, які щось додумують щодо її стосунків з чоловіком порадила займатися своїм життям.

"Якби я слухала, що мені говорять люди, як вони мені підрізали крила і що вони про мене говорили, я б нічого не досягла. Живіть своїм життям, слухайтеся своїх бажань і своїх мрій. Йдіть своєю дорогою, ні на кого не дивіться і нікого не слухайте. Бо серед людей завжди хтось буде незадоволений", – відзначила вона.