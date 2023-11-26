Дослідження доводять: гумор робить партнера більш бажаним. Добрі жарти можуть допомогти парам, які зустрічаються, зміцнити свої стосунки. А тим, хто давно у шлюбі, дозволяє триматися на одній хвилі життя.

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А інше дослідження, яке провели аж серед 3 тисяч пар показало: вони почувалися щасливішими із партнерами, які вміють жартувати. І цікаво, що більшість жінок були задоволені своїм шлюбом, якщо їхній партнер мав добре почуття гумору. Тож, як це все впливає на стосунки – розбираємося на прикладі зіркових пар.

Гумор чи кохання

Що робити, коли щось йде не так у стосунках? Гумор – найкращий криголам, відповідають фахівці. Раніше було опитано 60 пар і вони аналізували скільки гумору було використано у їхніх розмовах під час обговорення певних проблем. За 18 місяців результати вразили – чим більше чоловік використовував цю просту та веселу пігулку, тим швидше знижувався рівень напруги та стресу в парі.

А інше дослідження, проведене серед 130 пар показало, якщо жінка використовує гумор у розмовах, то він заспокоює чоловіка. Тобто ці два експерименти розкрили дві різні функції гумору по відношенню до обох партнерів.

Використовуючи жарти у своїх розмовах, варто зауважити чи не образять вони партнера. Адже в цій історії мовиться про добрий гумор, а не сарказм чи сатиру. Кожному у парі варто пам'ятати, що сміються не над вами, а разом з вами. Приклад тому наші зірки.

Акторське подружжя Анастасії Цимбалару та Григорія Бакланова вміє додати смішної родзинки у життя. Пара кумедно показала певну звичку Насті і її реакцію на те, коли Григорій випадково зробив те саме.

Співачка MamaRika не боїться показати у гумористичному стилі свої стосунки з чоловіком Сергієм Середою. Пара разом 8 років, а у офіційному шлюбі – 3. Вони виховують сина Давида. Зірка зізнається, що інколи побут трошки затягує їх у свої лещата, а тому вони користуються будь-якою нагодою не втратити романтику.

А от та, хто користується гумором немов рятівним жилетом і не боїться пожартувати в першу чергу над собою – співачка Оля Цибульська. Її блог в Інстаграмі має саме таку місію – підходити з гумором до проблем та усіляких подій у житті. Рік тому артистка нарешті публічно показала свого чоловіка Сергія і в своєму стилі розкрила секрет щасливої сім'ї.

Тож, можливо і справді варто додати трохи гумору у життя. Це додасть сил йти далі, а головне – разом зі своїм партнером.